  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/08/2025

雨天實用穿搭秘訣：「I字形」輪廓＋透氣材質＋俐落下裝推薦

#秘訣 #穿搭 #上班 #材質 #上衣 #下裝 #Pantry熱話 #鞋履 #天氣 #雨天 #時尚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Gemini AI, Melissa, Rakuten, Rockfish

　　惡劣天氣下首要是照顧自身安全，這些日子說要一絲不苟保持優雅上班未免過於離地，能保持舒適的基本著裝禮儀就已經很不錯了！本篇雨天實用穿搭秘訣，希望大家能在暴雨中安然無恙，不被雨水影響心情！

 

「I字形」輪廓

 

　　採用「I字形」服裝穿搭如合身直身連身褲、鉛筆裙或錐形褲，相較於娃娃上衣、闊腿褲或百褶裙等飄逸服裝，這些設計在撐傘時不會被雨水弄濕。特別推薦修身西裝外套、恤衫搭配直筒褲，端莊造型適合不同場合。

 

 

快乾透氣材質

 

　　透氣快乾材質是雨天的關鍵，麻質外套輕盈透氣，修身設計避免厚重感非常適合雨季。尼龍或聚酯纖維外套有效阻擋雨水，內搭棉質上衣保持舒適。防水風衣保暖與時尚兼備，增添穿搭層次。

 

 

俐落耐髒下裝

 

　　避免褲腳或裙擺接觸濕地，七／九分褲、及膝裙及西裝短褲都是下雨天最佳下裝，搭配襯衫短靴塑造簡約造型。而深色下裝即使濕透也不太明顯，搭配淺色上衣形成對比，打造簡約時尚造型。

 

 

時尚實用鞋履

 

　　啫喱鞋柔軟不吸水作為雨鞋實用又優雅，芭蕾款式搭配連身裙增添精緻感，辦工室穿著絕不失禮。狗牙底雨靴抓地力比較好，搭配恤衫及窄身褲充滿時尚感又安全；短筒雨靴則方便穿脫，最適合搭配九分褲。

 

 

配件推介

 

　　- 輕量自動折疊傘加雨傘吸水收納包組合，一秒開關進出室內外都不會狼狽，而且減少使用塑膠袋支持環保。

 

　　- 防水噴霧與保護劑，可噴灑於鞋履、外套或布料包款，形成保護層阻擋雨水滲透。無色無味不影響外觀，定期使用可延長非防水單品壽命。

 

　　- 如下雨天仍然使用珍貴手袋，最好使用防水套作保護，避免濕氣引致發霉。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多裳色．惜裳文章

你可能感興趣

#秘訣 #穿搭 #上班 #材質 #上衣 #下裝 #Pantry熱話 #鞋履 #天氣 #雨天 #時尚
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk