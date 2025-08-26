男士穿搭必看｜回到基本步，避踩地雷的6大穿搭貼士

對於對時尚漠不關心，甚至忽略自身外表的男士來說，可能會不自覺地犯下穿搭錯誤！本篇與男士們回到基本步，避免常見的穿搭地雷，有意識地逐步將品味提升！

1. 零錯誤基本款

投資於基礎單品非常重要，例如百搭單品—基本款黑白T恤，是任何時尚造型的好朋友！特別是白T恤，不論單穿或配襯皮褸牛仔褸都能輕鬆搭配任何造型。特別推薦重磅T，現在已經有很多品牌都設計出不悶熱的重磅T了，夏天單穿不會激凸；而不同領口（圓領、V領）則可為不同穿搭增添不同的線條感。

2. 懷舊不殘舊

雖然潮流興復古，但懷舊並不代表殘舊！仍然看到很多男士在穿陳年褪色旅遊紀念T恤、公司活動T恤或馬拉松比賽T恤等，無疑它們的舒適度可能滿分，若然顯舊甚至出現破損……留著作家居服穿著會較好。

3. 剪裁合身

合身度是不可妥協的！不合身的辦公室恤衫是常見的穿搭失誤，可能會破壞整套造型。合身的恤衫基本要確保領口與頸部不過於寬鬆，肩線應位於膊頭位置，當鈕扣被拉扯得將要爆開時，是時候考慮更換尺碼（或要開始運動了）。明白要找一條完美的褲的確不容易，基本原則是要拒絕那些會拖垮身材的不合身剪裁，不論喜好是緊身還是寬鬆，都要確保褲子在舒適度和寬鬆度之間取得平衡。

4. 配飾

配件可以提升穿搭品味，適當配襯至關重要！正式場合請記得除去健身紀錄手環或運動型手錶，勿忘了其實在袖口也是會隱約看到的，特別是當它們顯示通知時，選擇皮帶或鋼錶會是更優雅的選擇。

5. 鞋履

運動鞋無疑是很舒適，但它們並非適合所有場合！正式場合就應選擇西裝皮鞋、皮革牛津鞋或樂福鞋，休閒場合則選擇運動鞋或休閒基，應該是common sense吧！塑膠小洞大頭鞋和人字拖……都有其獨特用途及穿搭法，如希望保持商業優雅形象，請避免在不合適的場合穿著（casual Friday也應避免）。

6. 皺摺顯粗心

挺直的衣服能顯示出個人專業度！雖然熨衣服是很多人討厭的事，但它卻是很重要的一環！不妨考慮添置蒸氣掛燙機，免除打開燙衣板的麻煩，少一個步驟應該能減少燙衫的厭惡度吧！現時已有不少品牌推出了免燙恤衫，搜尋關鍵字 #防皺恤衫 會有很多選擇！



