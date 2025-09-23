  • 報價
23/09/2025

NYF潮流預告 │ 4大趨勢的穿搭靈感：羽毛元素如何融入日常造型？

#極簡風格 #穿搭 #白色 #個人風格 #紐約時裝周 #精準剪裁 #職場 #技能增值 #職場穿搭 #羽毛 #穿搭指南
  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Farfetch, Forbes.com, instyle.com, voguebusiness.com, wwd.com

　　剛完結的紐約時裝周展示了幾項關鍵趨勢！你可能會想「時裝周與我有何關係？」其實每個時裝周不單是潮流預告，更是一份時尚而實用的穿搭指南，不妨放開眼界從NYF的四大趨勢中尋找不一樣的穿搭靈感！

 

趨勢一：華麗羽毛 Feather

 

　　很多服裝都出現了羽毛元素，我第一個想法是：「在日常或辦公室可以怎麼穿？」因為羽毛給人的印象是比較適用於晚宴或派對，要套用於日常服飾當中，重點是「局部點綴」！

 

　　今個秋冬可以嘗試以一件帶有少量羽毛裝飾的上衣，配搭簡潔的西裝褲或鉛筆裙。這種融合既保留了專業感又增添了個人風格；周末則可以大膽地選擇帶有羽毛元素的上衣或半身裙，搭配牛仔褲或短靴！

 

 

趨勢二：極簡主義 Minimalism

 

　　極簡風格以乾淨線條、中性的色調和精巧剪裁，完美切合了職場的專業需求。這股趨勢鼓勵大家投資高品質的經典單品，例如剪裁優良黑色上衣、直筒長褲及永不過時的白色恤衫，這些單品可以互相配搭，創造出不同造型。

 

　　極簡主義更是一種Less is More的生活態度，只要你擁有多件高品質的經典款時，每天早上肯定再沒搭配煩惱！

 

 

趨勢三：精準剪裁 Tailoring

 

　　度身訂製，再次印證了西裝外套在職場穿搭中的不可或缺地位。剪裁不再是單調乏味、硬繃繃的傳統款式，而是融入了更多女性化的設計。色彩鮮明、剪裁修身的西裝外套，搭配飄逸的絲質長裙或闊腳褲，可以輕鬆打造出剛柔並重的時尚造型。例如白色西裝外套配搭同色系的飄逸長裙，既有力量又不失優雅。這種穿法打破了傳統西裝的刻板印象，讓職場女性的形象更加多元生動。

 

 

趨勢四：純淨白色 White-hues

 

　　白色代表純潔、簡潔和優雅，全身白色系的穿搭能給人清爽輕盈感。從寬鬆白恤衫、白色闊腳褲，到優雅的白色連身裙，白色單品都可以讓人精神奕奕。

 

　　你可以在全身白色的造型中，通過不同材質（例如棉、絲、麻）來增加層次感，或用一條亮色的腰帶、一個時尚的手袋來點綴。白色系穿搭不只是夏天的專利，秋冬季節搭配針織衫或大衣，同樣能展現出高雅的氣質。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

