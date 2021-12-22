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22/12/2021

2021十大最受歡迎Emoji出爐！「笑到喊」繼續排第一！「滴汗笑」、「反白眼」竟不上榜？邊個Emoji排名急升91位？

#打工仔 #Emoji #表情符號 #職場 #十大最受歡迎Emoji #Unicode聯盟
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　你最常用哪些表情符號（Emoji）？笑到喊？無眼睇？心心飛吻？反白眼？統籌全球Unicode發展兼負責推出新Emoji的非牟利組織Unicode聯盟早前公布「2021最受歡迎Emoji排行榜」，既有意料之中的大熱門，也有意料之外的小驚喜！即刻揭曉先！被指老一輩才用的「笑到喊」蟬聯十大最受歡迎Emoji榜首！第二及第三位分別為「紅心」、「大笑到喊」！其他呢？繼續睇啦！

 

Unicode聯盟早前公布「2021最受歡迎Emoji排行榜」，「笑到喊」繼續穩佔榜首。（截圖自Unicode Consortium官網）

 

即睇2021十大最受歡迎Emoji！

 

第1位：笑到喊（face with tears of joy）

 

 

第2位：紅心（red heart）

 

 

第3位：大笑到喊（rolling on the floor laughing）

 

 

第4位：大拇指（thumbs up）

 

 

第5位：嚎啕大哭（loudly crying face）

 

 

第6位：合十雙手（folded hands）

 

 

第7位：心心飛吻（face blowing a kiss）

 

 

第8位：滿滿的愛（smiling face with hearts）

 

 

第9位：心心眼（smiling face with heart-eyes）

 

 

第10位：嬌羞微笑（smiling face with smiling eyes）

 

 

　　對比上一次（2019年）發表的「最受歡迎Emoji排行榜」，今年的「十大Emoji」排名變動不算很大，仍然由「笑到喊」和「紅心」包辦頭兩位！第三位則由「心心眼」變成「大笑到喊」！值得留意的是，「粉紅雙心」或許因為「示愛」力度不夠，結果跌出十大位置，由「滿滿的愛」取而代之！

 

　　大家亦可以留意今年排名急升的Emoji！大家有無份「貢獻」使用量？包括「紅色氣球」（排名急升91位，由第139位跳至48位）、「生日蛋糕」（排名急升88位，由第113位跳至第25位），以及「淚眼汪汪」（排名急升83位，由第97位跳至第14位）！

 

（截圖自Unicode Consortium官網）

 

　　想知其他emoji排名？去呢度睇啦！

 

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