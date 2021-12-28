綠色聖誕｜環保署一連4日回收天然聖誕樹！收集站遍港九新界，回收兼儲分、攞電子證書，仲有小禮物！（附收集站詳情、地點）

聖誕節，當然要買聖誕樹回家應節！不過聖誕假期完結後，差不多要為農曆新年做準備，大家開始為處理家中聖誕裝飾煩惱！塑膠製的聖誕樹還可以留待來年再用，但天然聖誕樹該如何處理才不會浪費呢？

環保署的「天然聖誕樹回收計劃」將於2022年1月2日至1月5日期間舉行！16個收集站設於港九新界不同地方，將會把收集到的聖誕樹循環再造成不同產品，務求轉廢為材！大家更可在回收聖誕樹的同時為「綠綠賞電子積分計劃」儲分，日後可以用積分兌換不同禮品如竹漿廁紙、毛巾以及環保回收袋等！

（圖片來源：環保署）

大家可於收集時間內將聖誕樹運往中央收集站或地區收集站回收，而工商機構或是高過2米的聖誕樹，則只可直接運往中央收集站回收。再提提大家，是次回收計劃只接收天然聖誕樹，不包括人造聖誕樹！另外，凡於中央收集站回收聖誕樹，可得到電子證書一張；而於回收環保站回收聖誕樹，除了電子證書，更可獲得小禮物一份！不過小禮物數量有限，送完即止啊！

決定好要回收聖誕樹？記得先把聖誕樹的塑膠底座和所有繫於樹上的燈飾、裝飾物及膠帶等物品拆除，以免影響回收再造的過程；而環保署亦鼓勵大家將其他小型植物（如聖誕花等）重新栽種，塑膠製的聖誕樹及裝飾物亦可存起留待來年再用，實踐惜物減廢！

環保署「天然聖誕樹回收計劃」

收集日期：2022年1月2日至5日 （共4天）

中央收集站：

Y·PARK「林．區」

地址：屯門曾咀稔灣路（新界西堆填區入口前約50米的左轉入口）

電話：5743 9221收集時間

收集時間：上午9時至下午6時

港島區：

綠在東區

地址：筲箕灣愛信道30號

電話：2778 2330

收集時間：上午9時至下午6時

綠在灣仔

地址：灣仔運盛街6號

電話：2811 1567

收集時間：上午9時至下午6時

鴨脷洲市政大廈垃圾收集站

地址：鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈

收集時間：上午7時至下午9時半

亞畢諾道垃圾收集站

地址：中環亞畢諾道及堅道交界

收集時間：上午6時半至下午9時

百德新街垃圾收集站

地址：銅鑼灣百德新街與告士打道交界

收集時間：上午6時半至下午9時半

九龍區：

綠在觀塘

地址：九龍灣常怡道27號

電話：2776 5700

收集時間：上午9時至下午6時

綠在深水埗

地址：深水埗通州街339號

電話：2522 4388

收集時間：上午9時至下午6時

洗衣街（花墟道）垃圾收集站

地址：旺角洗衣街188號

收集時間：上午6時半至下午9時

新界區：

綠在沙田

地址：石門安平街10號

電話：2285 9433

收集時間：上午9時至下午6時

綠在元朗

地址：天水圍天華路65號

電話：2617 0117

收集時間：上午9時至下午6時

綠在屯門

地址：屯門屯義街9號

電話：2496 4288

收集時間：上午9時至下午6時

綠在葵青

地址：青衣担杆山路12號

電話：3905 4840

收集時間：上午9時至下午6時

綠在大埔

地址：大埔大華街25號

電話：3614 0598

收集時間：上午9時至下午6時

綠在離島

地址：東涌松滿路1號

電話：2499 2308

收集時間：上午9時至下午6時

綠在西貢

地址：將軍澳寶琳里3號

電話：2727 7330

收集時間：上午9時至下午6時

聖誕樹回收詳細資料：環保署

「綠綠賞電子積分計劃」詳情：香港減廢網站