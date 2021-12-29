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29/12/2021

2021回顧｜你最關注邊件香港人大事？MIRROR重燃追星熱？港產「世一」運動員？邊個QR code成生活日常？

#打工仔 #何詩蓓 #東京奧運 #張家朗 #安心出行 #世一 #運動員 #QR Code #魷魚遊戲 #M+ #西九 #疫苗抽獎 #M+博物館 #電子消費券 #移民 #2021回顧 #2021 #香港 #MIRROR #追星 #香港運動員
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　話咁快一年又過去，來到年尾，當然要回顧2021年「香港人的大件事」！以下幾件社會或娛樂大事，邊件你最關注？最印象深刻？ 

 

Read More：2021十大最受歡迎Emoji出爐！「笑到喊」繼續排第一！「滴汗笑」、「反白眼」竟不上榜？邊個Emoji排名急升91位？

 

【2021回顧】香港人大事（1）疫苗抽獎

 

　　也許誰都沒有想過，打針不只是為了防疫，還為了參加大抽獎！為推高新冠肺炎疫苗接種率，不只有政府出招，連商界和私人機構都紛紛推出大抽獎和購物優惠，讓已打針的市民抽現金、抽禮券，甚至抽酒店住宿套票、抽機票！在芸芸眾多禮品中，相信引起最多關注的必定是——信和集團所舉辦的「觀塘凱滙單位」大抽獎！老實答，你有無一刻幻想過自己能抽中「凱滙」？

 

【2021回顧】香港人大事（2）5,000元電子消費券

 

　　消費券使晒未？由政府宣布派發電子消費券計劃，到各大商場和品牌紛紛推出不同加碼優惠，不少人與朋友碰面時的談話內容自此就離不開：「你會用八達通還是Tap & Go領取消費券？」、「用這個電子支付平台登記更著數！」、「你拿到消費券後會買甚麼？」、「與其慢慢搣，不如一次過使晒5,000！」……

 

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【2021回顧】香港人大事（3）MIRROR重燃香港追星熱潮

 

　　2021年絕對是MIRROR年！就算你不是「鏡粉」，都一定會發現12個「鏡仔」的身影已全面「入侵」生活中的各大小事！果然是「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」（MIRROR《Warrior》歌詞）！

 

（圖源：MIRROR Facebook）

 

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