2021回顧｜你最關注邊件香港人大事？MIRROR重燃追星熱？港產「世一」運動員？邊個QR code成生活日常？

話咁快一年又過去，來到年尾，當然要回顧2021年「香港人的大件事」！以下幾件社會或娛樂大事，邊件你最關注？最印象深刻？

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【2021回顧】香港人大事（1）疫苗抽獎

也許誰都沒有想過，打針不只是為了防疫，還為了參加大抽獎！為推高新冠肺炎疫苗接種率，不只有政府出招，連商界和私人機構都紛紛推出大抽獎和購物優惠，讓已打針的市民抽現金、抽禮券，甚至抽酒店住宿套票、抽機票！在芸芸眾多禮品中，相信引起最多關注的必定是——信和集團所舉辦的「觀塘凱滙單位」大抽獎！老實答，你有無一刻幻想過自己能抽中「凱滙」？

【2021回顧】香港人大事（2）5,000元電子消費券

消費券使晒未？由政府宣布派發電子消費券計劃，到各大商場和品牌紛紛推出不同加碼優惠，不少人與朋友碰面時的談話內容自此就離不開：「你會用八達通還是Tap & Go領取消費券？」、「用這個電子支付平台登記更著數！」、「你拿到消費券後會買甚麼？」、「與其慢慢搣，不如一次過使晒5,000！」……

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【2021回顧】香港人大事（3）MIRROR重燃香港追星熱潮

2021年絕對是MIRROR年！就算你不是「鏡粉」，都一定會發現12個「鏡仔」的身影已全面「入侵」生活中的各大小事！果然是「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」（MIRROR《Warrior》歌詞）！

（圖源：MIRROR Facebook）

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