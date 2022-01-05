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05/01/2022

《福布斯》全球財富增長最快十大富豪｜Tesla馬斯克身家增1,098億美元登榜首！有香港富豪上榜但不是李嘉誠？

#打工仔 #馬斯克 #加薪 #elon musk #寧德時代 #Tesla #福布斯 #財富 #曾毓群 #富豪 #職場
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　《福布斯》近日公布了2021年全球財富增長最快的十大富豪名單，當中Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）排名第一，其身家在過去一年增加1,098億美元，累計淨資產約2,654億美元！非常巴閉！再細看這2021年全球財富增長最快的十大富豪名單，雖然過半數都是美國人，而且都是來自科技或與科技相關的行業；香港一樣厲害，有富豪以身家增長了268億美元的「成績」，打入十強！以為是「誠哥」李嘉誠嗎？不！想知係邊個？即睇！

 

第一位：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）／美國

2021年資產增長：1,098億美元

淨資產：2,654億美元

 

（圖源：Wikimedia Commons／JD Lasica from Pleasanton, CA, US

 

Read More：【Anti-Handbook】鼓勵越級溝通？睇Tesla員工手冊，就知首富Elon Musk的管理之道幾出位！

 

Read More：【職場劫難】連全球首富Elon Musk都鬧：開會浪費生命！8個守則令會議更有效率

 

第二位：阿達尼集團創辦人阿達尼及其家人（Gautam Adani & family）／印度

2021年資產增長：525億美元

淨資產：811億美元

 

第三位：Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）／美國

2021年資產增長：491億美元

淨資產：1,263億美元

 

第四位：甲骨文行政總裁埃利森（Larry Ellison）／美國

2021年資產增長：475億美元

淨資產：1,357億美元

 

第五位：Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）／美國

2021年資產增長：467億美元

淨資產：1,217億美元

 

第六位：LVMH行政總裁阿爾諾及其家族（Bernard Arnault & family）／法國

2021年資產增長：430億美元

淨資產：1,939億美元

 

第七位：微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）／美國

2021年資產增長：323億美元

淨資產：1,075億美元

 

第八位：字節跳動創辦人張一鳴／中國

2021年資產增長：317億美元

淨資產：594億美元

 

第九位：寧德時代創辦人曾毓群／香港

2021年資產增長：268億美元

淨資產：576億美元

 

Read More：【叮噹馬頭】電池巨頭曾毓群一度超越李嘉誠變香港首富！潛力首富咩來頭？即睇呢5件事

 

（圖源︰寧德時代網站）

 

第十位：微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）／美國

2021年資產增長：189億美元

淨資產：1,392億美元

 

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