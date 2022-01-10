麥玲玲2022虎年運程｜12生肖運勢大公開（一）：肖虎犯太歲易受傷！肖兔易有男貴人！屬龍易感孤單？屬蛇人際關係差？

距離農曆新年只有不足一個月的時間，相信大家也想知自己來年運勢如何！健康會否易有問題？來年又可否事業愛情兩得意？etnet編輯部今年也請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家指點迷津！第一集先來看看虎、兔、龍、蛇4個生肖的來年運勢吧！

資料提供︰堪輿學家麥玲玲師傅

虎（本命年、犯太歲）：

今年運勢較波動，宜結婚、添丁、買樓，若無喜事則變化較大。今年有吉星「文昌」、「歲駕」，學業、事業運都不俗；惟有凶星「劍鋒」、「指背」，易受金屬所傷，宜盡量避免危險活動，另亦易有口舌之爭，低調行事為妙。

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