換新鈔過年2022｜即日起可網上預約！一文睇清3大銀行換新鈔安排！邊間提早預約有禮物送？

臨近農曆新年，大家除了開始著手準備辦年貨之外，又是時候到銀行換新鈔封利是！早前3間發鈔銀行，分別是香港上海匯豐銀行、渣打銀行（香港）和中國銀行（香港），公布1月中旬提供換新鈔和迎新鈔（即雖舊仍簇新的鈔票）服務，即日起就可以到網上預約！聽講，其中一間銀行提早預約的話有禮物送！有意換新鈔的朋友立即睇睇以下詳情啦！

#1 中國銀行（香港）

中銀香港由1月13日起於全線分行（中區分行、香港國際機場分行、葵涌廣場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務 中心除外）提供「新鈔」和「迎新鈔」服務。在1月13日至15日期間，分行亦會提前於早上8時營業。為加強分行換鈔安排及做好社區防疫工作，中銀將設置新鈔兌換專櫃和提供$3000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元港幣及20張50元港幣新鈔，以減省換鈔時間。

另外，中銀的客戶亦可以即日起透過手機銀行預留新鈔。中銀和BoC Pay亦會推出全新設計的「Phone 利市」服務，無論是否持有中銀香港賬戶，大家都可以透過手機進行開戶及註冊，使用手機銀行或BoC Pay 派發電子利是。

中國銀行

換領日期：1月13日至1月31日

網上預留：中銀手機銀行

#2 香港上海匯豐銀行

由1月13日至31日期間，大家可以到匯豐銀行分行兌換新鈔套裝，每份總值$3000（100張20元港幣及20張50元港幣）。滙豐客戶可以透過網頁於指定時段親身到已選擇的滙豐理財中心或分行換領，每位客戶只可於每天預約一個時段，並換領一套新鈔套裝。至於滙豐尚玉或滙豐卓越理財客戶，就可以聯絡客戶經理預留新鈔，然後於所選擇的時間及分行領取。除了網上預約登記服務，所有分行（離島分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外）亦可以即場取籌，透過特快櫃位兌換。

同時，滙豐銀行亦有推出電子利是，大家於1月14日開始可透過最新版本的HSBC HK App派發電子利是，可以揀選動畫利是、祝福語及自訂金額。

（圖片來源︰HSBC Facebook）

匯豐銀行

換領日期：1月13 日至1月31日

網上預約：https://www.cnynotesbooking.hsbc.com.hk/Landing/TC?

下載HSBC HK App：https://bit.ly/3Gc42hR

#3 渣打銀行

由1月13至31日，大家可以到分行換新鈔和迎新鈔，所有分行將於首3天早上8時起提供服務，上午8時至9時，所有櫃位只會提供新鈔兌換服務。即日起至1月29日，大家可以到網上預訂$3000新鈔套裝（100張20元港幣及20張50元港幣），到所選分行於指定時段換領新鈔可獲新春精美口罩套一個；想兌換其他面額嘅新鈔及迎新鈔亦可以到分行查詢。

派利是想派得環保一點，就可以透過SC Pay (轉數快)送E-利是，與家人及朋友分享祝福！現有客戶而未有賬戶的話，憑手機號碼或電郵地址即可登記SC Pay (轉數快)。

（渣打銀行網站截圖）

渣打銀行

換領日期︰1月13日至1月31日

網上預約︰https://bit.ly/3fcu9Ji

下載SC Mobile︰https://bit.ly/3F50BIk

登記SC Pay教學︰https://bit.ly/3zIROKQ