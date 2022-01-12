麥玲玲2022虎年運程｜12生肖運勢大公開（二）：肖馬小心官非訴訟，肖羊容易雙喜臨門！肖猴或有感情離合，肖雞投資要謹慎？

距離農曆新年只有不足一個月的時間，相信大家也想知自己來年運勢如何！健康會否易有問題？來年又可否事業愛情兩得意？etnet編輯部今年也請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家指點迷津！今天再來看看馬、羊、猴、雞4個生肖的來年運勢吧！

資料提供︰堪輿學家麥玲玲師傅

馬（三合生肖）：

今年運勢順遂，宜與肖狗者合作做生意。吉星有「三台」、「將星」、「唐符星」，有利財運、感情和事業運，亦有望升職加薪；有凶星「五鬼」，感情上易疑神疑鬼，宜坦誠相向，另有凶星「官符」，易有官非訴訟，處理文件合約時要留神。

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