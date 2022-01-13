麥玲玲2022虎年運程｜12生肖運勢大公開（三）： 肖鼠易受傷！肖牛行桃花運？邊個生肖感情原地踏步？邊個易有金錢瓜葛？

距離農曆新年只有不足一個月的時間，相信大家也想知自己來年運勢如何！健康會否易有問題？來年又可否事業愛情兩得意？etnet編輯部今年也請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家指點迷津！最後就來看看狗、豬、鼠、牛4個生肖的來年運勢吧！

資料提供︰堪輿學家麥玲玲師傅

狗（三合生肖）：

今年運勢尚算平穩，較多新合作機會，但暫不宜作冒險投資。吉星有「華蓋」，有利藝術工作者，惟感情容易原地踏步；而凶星有「白虎」，遇到脾氣差的女性機會較大，記著要多加忍讓。

Read More：

麥玲玲2022虎年運程｜犯太歲生肖化解錦囊！肖虎、猴、蛇、豬可佩戴甚麼飾物化煞開運？

麥玲玲2022虎年運程｜12生肖運勢大公開（一）：肖虎犯太歲易受傷！肖兔易有男貴人！屬龍易感孤單？屬蛇人際關係差？

麥玲玲2022虎年運程｜12生肖運勢大公開（二）：肖馬小心官非訴訟，肖羊容易雙喜臨門！肖猴或有感情離合，肖雞投資要謹慎？

下一頁︰豬、鼠、牛運程文字版