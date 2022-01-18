《福布斯》公開！2022年5大飲食產業趨勢！機械人當侍應？直接同農夫買菜？

防疫措施再次收緊、又再禁堂食！不少餐廳都因疫情而「轉型」，而《福布斯》最近就發表了「2022年5大飲食產業趨勢」，究竟在這一年飲食業會走向哪個方向？外賣會否成為大趨勢？立即來看看吧！

1. 飲食業科技化：送餐機械人成熱潮？

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隨著科技進步，無人車、送餐機械人、無人店舖等等的飲食科技開始冒起，飲食業亦逐漸步向科技化！《福布斯》預測，未來飲食科技會持續成長，將來我們走進餐廳，迎來的可能不再是真人店員，而是一群機械人！

2. 可持續飲食：植物肉及人造肉勢不可擋？

近年素食熱潮興起，不少人都轉投食素，植物肉和人造肉的市場亦逐漸擴大！美國科技公司及諮詢公司IBM就於2021年的調查發現，80%受訪者認同「可持續」的重要性，而更有60%受訪者為了減少環境負擔而改變消費模式；你也轉投素食了嗎？

3. 美國年銷$50億pizza：急凍食品成主流？

（圖片來源：unsplash）

家中總會囤積不少急凍食品，以避不時之需！雖然常聽說急凍食品對健康沒好處，不過《福布斯》就預測急凍食品將會再成主流，連餐廳都開始轉用急凍半現成食材，美國冷凍食品協會指出，2019年美國急凍pizza銷售量達至$49.8億美元，而2021年更有機會至$60.6億美元，看來急凍食品已成為大勢所趨！

4. 堂食風光不再，外賣普及化？

防疫措施收緊、一再禁堂食……不少餐廳早已把重點放在外賣生意上，每天一外賣已成為我們的家常便飯，而《福布斯》亦預測戶外用餐、外賣等等將會愈來愈普及，你也成為了外賣app的月費用戶了嗎？

5. D2C：直接面對消費者！

《福布斯》在趨勢中指出，有73%的消費者會直接向生產者購買生鮮食材，不再經零售商購買！而這種Direct-to-Customer（直接面對消費者）的形式將會是永久趨勢，不知道將來在香港，我們也會否直接向漁夫、農夫購買生鮮食材？

資料來源：Predictions For The Food & Beverage Industry For 2022 And Beyond