2022虎年辦公室風水布局！催運水晶配九宮飛星：西南放黑曜石吸病氣！屬火水晶催旺財運？

虎年將至，不少人都渴望新一年，在財富、事業、愛情三方面都能順意。玄學命運塔羅師阿炭根據晶石的屬性，配合虎年九宮飛星布局，分享如何在辦公室擺放催運晶石，有助催運擋煞。

玄學命運塔羅師阿炭指，選購隨身攜帶的晶石飾物時，應參考自身的五行命格。

阿炭指，水晶有分五行屬性，也如玄學般講求形相學，故與風水命理有著微妙且不可分的關係。

他續指，2022壬寅虎年，三煞屬火局，處於正北，最忌動土及變動，否則會帶來災難。若零售店舖的門口面向北方，將會迎來較多難應付的客人。想要化解三煞所帶來的不順，需要以水制火，可於北面放置屬水的水晶，或白晶球化解。

「貪狼」五行屬水，因此不可用火屬性的粉晶來催旺正北方的桃花運。

正北方還有一白貪狼星，主人緣、交際、桃花，有利結交朋友，建議選用具柔和特質的月亮石原石，和天青石球來帶動人緣。因「貪狼」屬水，若以粉晶、草莓晶等火屬性水晶催此方位的桃花，當中的成效或質素恐怕有所保留。

想結婚的戀人，或想在虎年生「小老虎」，可以在正南方用屬火或屬木的水晶，催旺屬火且主感情、姻緣、喜慶的九紫右弼星，建議擺放粉晶球或粉晶樹。

兩方位催旺財運 東北忌放植物

今年八白左輔星（即財位）在東北方，阿炭指，該星屬土，可以擺放屬火的水晶催旺財運，例如瑪瑙蟾蜍或聚寶盆。但要留意五行中，木剋土，所以東北方切忌放置植物，或是綠螢石、綠幽靈等屬木水晶。

旺財運還有今年位於西北方的六白武曲星，六白為金星，故可用黃晶樹等黃晶擺件催旺財運。若放置礦物性質較重的擺件如天鐵等，有助催旺事業，且有利創業。惟火剋金，因此不宜擺放紅、紫、橙等屬火水晶。

今年文昌位在東南方，有利於考試，在學或從事文職人士可以選擇放文昌塔或螢石柱的木屬性的擺件。而柱狀晶石，尖頂指向上方，目標較單一，針對性強，有助將運勢集中發展。

以晶柱避是非 黑曜石吸病氣

職場最怕口角、是非，阿炭建議可以在正西方放置黑曜石球或白晶柱，化解屬金的七赤破軍星所帶來的口舌之爭。從事娛樂事業，或是工作上需要靠名氣的人士，可選用香薰，將不好的口舌之事，變成可帶旺自身工作的名氣。

另外，阿炭特別提到今年正東方的是非位，三碧祿存星主官非，如果老闆或管理層的房間是位處於正東方的話，小心流年或易惹官非。若辦公桌的正東方面向上司的房間，與上司的關係或會變差，難免成為上司的「出氣袋」。想洩走厄氣，可以火屬水晶，化解祿存星的木屬性，建議用人緣性質較重的粉晶球、草莓晶樹，或是紫晶柱。

今年被稱為災難之星的五黃廉貞星入中宮位，不聚氣，所以影響不大。反而需留意西南方的二黑病符位，如該位置有門或是走廊，人流從西南而來的話，會更影響健康。建議用黑曜石葫蘆或是黑碧璽，吸走該方位的霉氣厄運。