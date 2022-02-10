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10/02/2022

新年回收2022｜虎年咪做大嘥鬼！一文睇清9個利是封/食品/盆菜盆/桃花年桔回收活動（附地址時間）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　農曆新年假期過去，家中就會出現不少廢物，好像是利是封、吃不完的賀年禮盒、剩下的盆菜盆等等。其實，坊間有不少機構都舉行回收活動，收集市民的剩餘物資，再轉贈給有需要的人士和家庭，就連桃花和年桔都有得捐！立即睇睇有邊啲收集點啦！

 

利是封回收

 

#1 綠領行動︰逾百個回收點

 

　　綠領行動已經連續13年舉辦「利是封回收重用大行動」，已經回收了逾7400萬個利是封！他們的回收行動由2月10日開始，公眾回收點超過100個，其中13個將會設於13間AEON及AEON STYLE 分店！

 

　　要留意，有5類型的利是封是不接受回收︰

 

- 印有生肖、年份、姓氏

- 自動黏貼封口

- 有寫字或畫花

- 有釘或釘痕

- 有摺痕或已破損

 

（圖片來源︰綠領行動Facebook）

 

綠領行動

 

回收日期：2月10日至3月2日

回收地點：https://bit.ly/3BeJyTJ

詳情：綠領行動Facebook 

 

下頁睇賀年食品回收點

 

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