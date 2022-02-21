WFH隨時On call？比利時公務員放工可「不讀不回」！除了羨慕，香港打工仔可以點？

疫情反覆，各位打工仔又回復WFH！雖說在家工作可以「賴床」到最後一刻，但是上班和下班的界線就變得愈來愈模糊，好像被逼隨時On call一樣……這個時候，比利時出現一個消息，當地的公務員放工後可以「不讀不回」，真叫香港打工仔羨慕！我們除了可以妒忌，有咩方法可以好好放鬆一下呢？

比利時︰放工後可以「不讀不回」？

打工仔最怕就是放工收到老細的訊息，而比利時的打工仔就可以名正言順「不讀不回」啦！比利時在2月1 日推出了新法案，公務員下班後可以完全offline，只要不是緊急工作，放工收到與工作有關的電子郵件、訊息一律可以「不讀不回」，據說正考慮擴大至私人企業員工！

葡萄牙︰放工不得聯絡員工？

除了比利時，葡萄牙一樣有法例保障打工仔！葡萄牙去年就通過一條新勞動法保障員工work life balance！法例規定老闆不可在工作以外的時間聯絡員工，否則會被罰款。法例又點止咁簡單！葡萄牙更規定公司支付員工因遙距工作而產生的費用，好像是電話費及上網費（水費除外）等，真叫人羨慕！

（《我的大叔》劇照）

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