楚原逝世｜「明天總比昨天好」！金像獎經典感言發人深省！重溫楚原睿智金句職場、終身受用

昨晚傳來一個壞消息，著名導演兼演員楚原離世，終年87歲。噩耗傳出後，不少人都在回顧楚原叔的演出，《真情》的拿督、《西遊記》的如來佛祖、《卡拉屋企》的白頭佬，每個角色都深入民心；但數到最最最難忘的一定是他在金像獎獲頒「終身成就獎」的得獎感言，可謂字字鏗鏘，道盡人生百味。在這裏，編者就不跟大家回顧楚原叔的作品，反而希望細味他的金句，大家在人生和職場上都會終身受用。

（圖片來源︰香港電影金像獎網站）

金句1 ︰「人生這兩個字，就是歡聲、淚影四個字砌成，沒有甚麼奇怪。」

金句2︰「人生原來同打麻雀一樣架咋，有東南西北風架，你打到北風嘅時候呢，又係另外一個人生。」

早在10年前，有傳楚原患上腦退化症，他一直甚少公開露面，直至2018年的第37屆金像獎頒獎禮，他獲頒「終身成就獎」，在台上發表感言，中氣十足，句句都發人深省，盡顯楚原的文采與人生智慧。其中，楚原回首過去幾十年的電影之路，拋下了自己對人生的看法——人生是由歡聲和淚影組成，慨嘆人生總有高低起跌，更比喻人生為「打麻雀」，打到北風之際又是另一個人生。

頒獎禮過後，導演章國明大讚內容有血有淚；另一位導演舒琪亦表示感言可以記載在香港電影史裏，以供後學者永遠銘感、學習。

（截圖至香港電影金像獎）

金句3︰「明天總比昨天好，這個就是人生。」

有深入了解過楚原的話，你會知道他是受到粵劇片演員的爸爸影響而投身電影編劇界。你大可能覺得楚原有家族底子，從事這一行會事半功倍，不過楚原的感言就道出了現實的一面。當年因為一套《七十二家房客》破香港賣座紀錄，他的人工升10倍，人人都說楚原是香港最幸福的導演；十年後的他卻被方逸華批評不懂拍電影。不過，於楚原而言，不論昨日有多風光或失意，也要生活下去，他相信「明天總比昨天好」。假如你為生活感到失望、總是生活在惶恐之中，不妨好好細嚼楚原叔的金句。

金句4︰「管他天下千萬事，閒來輕笑兩三聲。到老的時候，無論外面發生甚麼事，管他喜怒哀樂，管他恩怨情仇，菩提明鏡，笑下便算。」

老套說，人生不如意事十常八九，我們免不了為生活繁瑣事而執著。楚原的感言勸勉我們，凡事輕鬆面對，不管是喜怒哀樂、恩怨情仇，看待成菩提明鏡，一笑置之。假如你的人生正在膠著，那就學楚原的處世之道，凡事笑一笑，生活或許會好過一點。

金句5︰「當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你便能很驕傲地說，你無負此生。」

人生苦短，虛度光陰與否，人人都有不同的定義。楚原在感言的尾聲寄語︰只要大家沒有因為庸庸碌碌和虛度人生而感後悔、羞恥、飲恨，就可算是不枉此生。回望楚原的一生，他打造過賣座的電影、他是香港武俠電影的鼻祖、成功將一系列古龍武俠小說搬上大銀幕、所參與的電視角色亦大受歡迎，不敢說這樣的人生是否成功，但觀眾們大可以驕傲地說一句︰楚原一生都努力為香港電影業的付出。

（圖片來源︰香港電影金像獎）

金句6︰「年輕人要有夢想，要向世界表達意見，電影是最有力的。」

楚原叔從影多年，除了為電影、電影界貢獻良多，他一直都是不少人的榜樣。楚原首部參與的電視劇《卡拉屋企》的監製潘嘉德接受傳媒訪問話，一眾導演及監製都用師父來稱呼他，楚原超擅長帶動劇組的氣氛，讓各位演員參與創作，增加作品的可觀性。香港做電影和電視很艱難，年輕人可能會為入行與否而煩惱，楚原在一次的訪問就鼓勵年輕人勇於追夢，鼓勵大家善用電影向世界表達意見。

金句7: 「永遠演好每一場戲，每一句對白都不要放棄，埋到位，再度、再度、再度，因為一部好電影是不能放棄的。」

雖然楚原叔為人豁達，但是他的成功之道大概是對作品的執著和認真。古天樂在奪金像獎影帝時，提過楚原的說話令他受用至今，教識他做導演拍電影是不能放棄每一句對白、每一場戲、每一部好電影。這同時提醒著我們，要在人生創一番事業，就不可以輕易放棄。

（圖片來源︰香港電影金像獎網站）

如果說楚原是電影界的巨星，看過他的肺腑之言後，編者會說他更像是一位人生導師。楚原說話精煉兼富有哲理，態度謙虛，實在令人尊敬，就讓我們將他的處世之道承傳下去。

重溫楚原的睿智之言︰



（第37屆香港電影金像獎 - 終身成就獎: 楚原 得獎感言）