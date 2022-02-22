楚原逝世｜《卡拉屋企》白頭佬、《真情》歸齡高成集體回憶！楚原入屋電視劇角色、打機一幕成網路經典！

著名導演及演員楚原昨日與世長辭，享年87歲。除了是個鼎鼎大名的導演，說到楚原，最能喚起大家記憶的必定《卡拉屋企》和《真情》兩套電視劇吧！

為圓夢加入TVB，《卡拉屋企》電視劇成甘草處女作！

本身是導演的楚原，於1991年為了一圓參演長篇電視劇集的願望而加入TVB，在TVB首部劇集就是處境劇《卡拉屋企》！

（楚原在《卡拉屋企》中飾演「白頭佬」）

（網上圖片）

《卡拉屋企》劇照

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《卡拉屋企》劇照

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楚原在《卡拉屋企》中飾演退休警察黃家景，被家人稱為「白頭佬」，相信大家都必定記得他的口頭禪「古語有云」吧！楚原在劇中的性格樂觀得來有少許蠱惑，形象深入民心，劇集監製之一的潘嘉德亦曾憶述楚原把導演的技巧帶入劇組和帶出氣氛，大讚楚原專業！

《真情》打機一幕成經典！

（《真情》經典打機一幕）

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除了《卡拉屋企》，楚原另一是深入民心的經典角色一定非《真情》的「歸齡高」莫屬！楚原在劇中飾演大馬拿督，女兒歸亞美（May May）由馬蹄露飾演飾演，當中歸齡高和May May齊齊打機但係卻沒有插入遊戲帶一幕，想必就算沒看過《真情》的你，也有在網上見過吧！

執導無數電影，獲最佳動作片導演獎

楚原年輕時與太太南紅的合照，可說是郎才女貌！

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除了電視劇，相信大家也知道，楚原在做演員前，已是個鼎鼎大名的導演，早於1956年投身電影圈的楚原，曾執導無數電影，當中包括《流星．蝴蝶．劍》、《多情劍客無情劍》、《楚留香》等等，並於1979年憑《孔雀王朝》獲得第25届亞洲影展最佳動作片導演獎。

2018年獲頒終身成就獎，成最後公開露面

楚原於2018年獲得香港電影金像獎協會頒發終身成就獎

（影片截圖）

2000年後，楚原淡出影視界，於2018年獲得香港電影金像獎協會頒發終身成就獎，亦他最後一次公開露面，雖然楚原已離我們而去，但他的經典作品，永遠也會留在我們心中。