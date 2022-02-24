2022居屋懶人包｜近9,000個單位51折出售！明天起接受申請！「樓王」北角驥華苑享海景！邊個屋苑平均呎價最低？

等了又等，終於有機會上樓了！房委會早前公布，新一期「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2022」（「居屋2022」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2022」（「白居二2022」），將於本周五（2月25日）上午8時開始接受申請！今次推出的7個新居屋項目，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、土瓜灣冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑、東涌裕雅苑，共涉8,926個單位，以五一折出售，最平入場費為124萬元！划算！究竟今次居屋2022的屋苑有甚麼特色？單位數量、實用面積、平均呎價又是怎樣？更重要是，甚麼時候截止申請？要多少申請費用？何時攪珠揀樓？

【2022居屋懶人包】「居屋2022」及「白居二2022」申請詳情

申請時間：2月25日上午8時至3月24日晚上七7時

申請費用：（居屋2022）250元；（白居二）210元；（同時申請兩者）460元

攪珠日子：2022年第二季

揀樓日子：2022年第四季

白表申請資格：家庭入息限額為6.6萬元，資產限額185萬元；一人申請者入息限額為3.3萬元，資產限額92.5萬元

新居屋轉售限制：收緊至5年（轉售給綠表、白居二人士）、住滿15年才可補地價轉售公開市場

申請方法：親身遞交、郵寄紙本表格、網上申請

更多詳情可到房委會網站瀏覽或下載「居屋2022」及「白居二2022」申請表和申請須知

【2022居屋懶人包】即睇7個屋苑特色：

1. 北角驥華苑：高層可望海景＋近港鐵北角站

位置：電照街9號（*上述門牌號數為臨時門牌號數，有待該發展項目建成時確認）

實用面積：280至457呎

單位：248個

平均呎價：9,950元

售價：248萬至531萬元

被喻為今期居屋「樓王」的北角驥華苑，附近的環境配套完善，有商場、巴士站，距離北角港鐵站也不過3分鐘步程，而且高層單位更有機會眺望海景，是罕有的「海景盤」，相信最受歡迎！根據售樓資料，驥華苑屬單幢式屋苑，只有248個單位，面積介乎280至457平方呎，所有單位不設露台；售價則介乎248萬至531萬元，是7個屋苑中最貴！

2. 啟德啟欣苑：提供小於200呎小型單位



位置：沐禮街6號（*上述門牌號數為臨時門牌號數，有待該發展項目建成時確認）

實用面積：186至448呎

單位：1,840個

平均呎價：8,530元

售價：124萬至479萬元

位於九龍啟德的啟欣苑，同樣被視為市區靚盤！根據售樓資料，啟德啟欣苑將提供1,840個單位，面積介乎186至448呎，是首個提供小於200呎小型單位的居屋項目！售價方面，介乎124萬至479萬元，平均呎價為8,530元，較大部分居屋屋苑高。

3. 土瓜灣冠山苑：座落九龍城名校網

位置：高山道60號（*上述門牌號數為臨時門牌號數，有待該發展項目建成時確認）

實用面積：281至447呎

單位：495個

平均呎價：7,680元

售價：188萬至364萬元

位於土瓜灣馬頭角的冠山苑，最大的賣點是屬於九龍城區的名校網，區內有十多間Band 1中學，相信會令不少家長趨之若鶩！根據售樓資料，冠山苑只提供495個單位，面積介乎281至447呎，售價則由188萬至364萬元。

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