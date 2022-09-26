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26/09/2022

0+3｜自製長假去旅行！2023年請假攻略：復活節、聖誕節可自製10日長假！哪些日子可以請1放4？

#打工仔 #公眾假期 #職場 #請假 #2023公眾假期 #2023請假攻略 #請假攻略 #放假
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Text: Christy Yiu

　　「0+3」正式實施、港人的「鄉下」日本又即將重啟自由行，不少打工仔都開始計劃下年的旅遊大計！究竟如何可以自製長假？編輯部為大家整合了2023年的請假攻略，當中新年和復活節假期只需請3日大假，便可以連放10日，齊齊自製長假預備去旅行！

 

2023公眾假期

（政府網站截圖）

 

2022年12月 — 2023年1月：請3日放10日跨年假！

 

　　今年的聖誕假期（12月26日、27日）為星期一和星期二，而2023年的元旦日為星期日，翌日星期一有補假，換言之，各位五天工作的打工仔只需於12月28日至12月30日（星期三至星期五）請3日假，即可由12月24日放假至1月2日，放足10日跨年假！

 

聖誕＋元旦請假攻略：請3日放10日（12月24日 - 1月2日）

請假日期：12月28 - 30日

 

1月 — 3月：請2日放9日農曆新年假！

 

　　以往不少打工仔都會趁農曆新年假期外遊，眼見通關在望，想放長假去旅行的大家就要mark實2023年1月三個日子！來年農曆新年假期為1月23至25日（星期一至星期三），打工仔只需於1月26、27（星期四和星期五）請2日假，即可由1月21日放假至1月29日！至於來年2月和3月則無任何公眾假期，要待4月才再有長假！

 

農曆新年請假攻略：請2日放9日（1月21日 - 1月29日）

請假日期：1月26日、27日

 

4月：清明、復活節假一齊放！

 

　　要數到打工仔最愛的月份，想必一定非假期最多的4月莫屬！來年的清明節假期（4月5日）和耶穌受難節假期（4月7日）中間只差一日，大家只需於4月3、4、6日（星期一、二、四）請3日假，就可以由4月1日放假至4月10日，放足10日！若不想太快用盡大假quota，亦可只於4月6日請假一日，也可以由4月5日放假至4月10日，請1日放6日！

 

清明＋復活節請假攻略（1）：請3日放10日（4月1日 - 4月10日）

請假日期：4月3、4、6日

 

清明＋復活節請假攻略（2）：請1日放6日（4月5日 - 4月10日）

請假日期：4月6日

 

（圖片來源：unsplash）

 

5月 — 6月：勞動節、佛誕、端午節可請1放4！

 

　　來年五一勞動節假期為星期一，如想連放4日可於4月28日（星期五）請假；而佛誕即在5月26日（星期五），想自製多一天假期亦可於5月29日請假，同樣也是連放4日！6月則只有22日（星期四）為端午節假期，於6月23日（星期五）請假同樣可以請1放4！

 

勞動節請假攻略：請1日放4日（4月28日 - 5月1日）

請假日期：4月28日

 

佛誕請假攻略：請1日放4日（5月26日 - 5月29日）

請假日期：5月29日

 

端午節請假攻略：請1日放4日（6月23日 - 6月25日）

請假日期：6月23日

 

7月 — 10月：自製國慶／重陽節4日連假！

 

　　來年的七一回歸日和中秋節假期（9月30日）均為星期六，五天工作的打工仔先捱足3個月，到10月才迎來十一國慶和重陽節！十一國慶落在星期日，翌日補假，如於9月29日或10月3日請假便可以請1放4；而重陽節則為10日23日（星期一），於10月20日或24日請假亦可以連放4日！

 

國慶請假攻略：請1日放4日（9月29日 - 10月2日／9月30日 - 10月3日）

請假日期：9月29日或10月3日

 

重陽節請假攻略：請1日放4日（10月20日 - 10月23日／10月21日 - 10月24日）

請假日期：10月20日或24日

 

11月 — 12月：年尾再自製10日跨年假！

 

　　終於來到年尾！來年聖誕節假期為星期一和二，如想年尾來個長假期，可於12月27日至29日請3日假，便即可由12月23日起放假至1月1日，自製10日跨年假！

 

聖誕節請假攻略：請3日放10日（12月23日 - 至1月1日）

請假日期：12月27日至29日

 

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