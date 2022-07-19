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19/07/2022

熱浪襲港｜天文台預告未來9日熱焫焫！MUJI教4個風扇擺位涼快感Up！風扇最好面向哪裏？冷氣風扇一齊開點放最涼爽？

#打工仔 #風扇 #夏天 #天氣熱 #冷氣 #夏天風扇擺位法 #慳電 #降溫 #Muji
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　香港的夏天又濕又熱，莫說在室外，就連在室內都很容易中暑！天文台最近首次發出「高溫天氣持續」的特別提示，未來數天都會「熱爆」！雖然長開冷氣好舒服，但是電費就變相貴好多，不少人都會改用風扇來降溫！你又知唔知原來開風扇都有學問？無印良品之前就曾經分享過4招風扇擺位法，等我們一齊重溫一下！

 

Read More: 慳電大法｜夏天必學8個冷氣機慳電秘技！溫度愈低耗電愈多？選購冷氣機有咩要留意？睡前要做一個動作

 

【風扇擺位法】第一式︰熱氣Bye Bye！

 

　　開風扇固然想驅散室內悶熱的空氣，不過不是單純將風力調教到最大就可以！MUJI就建議把風扇放置於打開的窗前，面向窗外，利用負壓把室內的熱空氣送走，引入新鮮空氣。

 

（圖片來源︰MUJI網站）

 

【風扇擺位法】第二式︰加強空氣循環！

 

　　在夏天，即使在室內都經常會覺得透不過氣來，到底風扇要點放先可以加強空氣循環呢？MUJI就教大家找出房間中最長的直線距離擺放風扇！這樣可以活用室內最大的送風距離，以最大限度提升空氣循環，有助驅散濕氣, 令環境更通爽。

 

（圖片來源︰MUJI網站）

 

【風扇擺位法】第三式︰與睡床平行擺放！

 

　　天氣熱很容易睡得不好！睡覺最怕開冷氣和風扇直吹頭部，一不小心吹病就慘！MUJI就建議，將風扇與睡床平行擺放，讓空氣透過床底輸送至天花板。這樣的擺放方法既可以降溫，又不會直接吹向人體影響健康，win win雙贏！

 

（圖片來源︰MUJI網站）

 

【風扇擺位法】第四式︰提高冷氣效能！

 

　　為了令室內變得涼浸浸，不少人都會同步開風扇和冷氣！據MUJI所說，夏天使用冷氣時，冷空氣會集中在地面，令室內溫度不平均，浪費電力。如何是好？我們可以將風扇與冷氣放在同一邊，傾斜45度並面向對角線，以加強空氣循環，將冷氣傳送到房間各處，提高冷氣效能。大家記得試試啦！

 

（圖片來源︰MUJI網站）

 

資料來源︰MUJI

 

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