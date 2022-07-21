大熊貓安安離世｜陪伴港人23年！A0「安安」從不愛「佳佳」？咬傷飼養員小腿成熱話？7件事回顧「百歲熊瑞」一生

海洋公園大熊貓「安安」今晨（7月21日）逝世，享年35 歲（等同人類105歲高齡）！

其實早前大熊貓「安安」近期食欲不振，只飲用食水和電解質飲料，已懷疑患病，海洋公園曾呼籲大家集氣為牠祝褔。沒想到海洋公園今晨正式公布，由於「安安」的身體狀況已十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭，故海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，決定讓「安安」接受安樂死，以免承受更多痛苦。

對不少香港人來說，大熊貓「安安」是凝聚幾代人的集體回憶。今日「安安」離開了，實在令人感到不捨，讓我們一同回顧大熊貓「安安」一生，以作悼念，也好感謝「安安」為我們帶來不少難忘和歡樂的回憶！

（圖源：海洋公園）

【大熊貓安安離世】慶賀香港回歸兩周年禮物！

大熊貓「安安」，雄性，1986年出生於四川寶興縣，曾為野生熊貓，至1999年3月11日與另一隻大熊貓「佳佳」被送到香港，作為中央慶賀香港回歸兩周年的禮物。當年「安安」和「佳佳」分別為12歲和20歲。

【大熊貓安安離世】曾是新加坡「熊貓大使」！

大熊貓「安安」來港前，原來曾赴新加坡「出差」，在當地動物園客居半年，獲譽為「熊貓大使」！認真巴閉！

【大熊貓安安離世】從不愛「佳佳」？

「安安」和「佳佳」年齡相差8年，以人類年齡計算的話，即是相差24年（熊貓1歲等於人類3歲）！「安安」和「佳佳」雖然同居多年，但從未傳出自然繁殖的消息，更有指「安安」見到「佳佳」時會追著攻擊，兩熊之間似乎全無愛意！後來，海洋公園考慮到「安安」的不友善態度，加上年事已高的「佳佳」再大肚有一定風險，乾脆讓牠們「分居」！

【大熊貓安安離世】人工受孕誕下大熊貓「融融」！

雖然「安安」不曾與「佳佳」生下一兒半女，但由於「安安」有野外大熊貓基因，十分珍貴，故其精液曾送到臥龍作人工受孕之用。2004年，當時18歲的「安安」雖然已步入中老年，但仍能繁殖下一代大熊貓「融融」。

（圖源：海洋公園）

【大熊貓安安離世】咬傷飼養員小腿！

2008年，大熊貓「安安」咬傷飼養員的小腿的片段在網上瘋傳，引發網民熱烈討論！事關根據根據海洋公園指引，飼養員和熊貓沒有可能同時在展館出現，故不肯定是否涉人為錯誤；但有指事件起因是，該飼養員貪方便，在「安安」還在展館時便為牠添加竹葉，令「安安」以為有人搶地盤而作出攻擊！

【大熊貓安安離世】患有高血壓、關節痛和白內障！

人有老人病，大熊貓也一樣！隨著年紀漸大，「安安」近年患有高血壓、關節痛和白內障等老人病，以致活動量大幅減少，有時更因身體狀況虛弱而無法現身展館和大家見面。直到過去數星期，「安安」健康狀況再次轉差，甚至無法進食固體食物，只能飲用食水和電解質飲料。在人道而言，考慮到「安安」的生命在已走到盡頭，決定讓「安安」接受安樂死，享年35歲。

【大熊貓安安離世】全球最長壽圈養雄性大熊貓！

野生大熊貓壽命一般為20歲，圈養的可達30歲左右。去年8月，「安安」已屆35歲，相等於人類105歲高齡，即為「百歲熊瑞」，也是人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。

今日起，海洋公園將在「香港賽馬會四川奇珍館」及Facebook專頁上設置弔唁冊，讓大家一起悼念「安安」這位深受愛戴的動物大使！