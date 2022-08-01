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01/08/2022

農曆7月｜鬼門關大開！勿晚上晾衫、半夜拍照？著咩色衫要特別小心？一文睇清10大民間鬼節禁忌

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Text: Christy Yiu

　　踏入農曆7月，又是「鬼門關大開」的日子！相傳農曆7月是陰氣最重的日子，因此坊間一直以來都流傳不少禁忌；雖然鬼神之說不是人人盡信，但這段期間還是小心行事較好！大家不防留意以下10大鬼節禁忌，小心犯禁！

 

【農曆7月禁忌】1. 室內撐傘

 

　　相信大家都聽過在室內撐傘容易招來鬼魂的說法，相傳鬼魂不見天日，喜歡藏於傘中，而傘與「散」同音，在室內撐傘有散財、覺家人離散的意思，因此在室內撐傘是鬼節禁忌之一。

 

【農曆7月禁忌】2. 拾起街上物件

 

　　在農曆7月，不少人也會有燒街衣的習俗，把祭品燒給遊魂野鬼。如果在家上看到硬幣或祭品，千萬不要貪心！這些祭品可能屬於靈體，如不慎把祭品帶走，靈體就有機會跟你回家。不過編輯認為，即是不相信鬼神之說，平日也要路不拾遺啊！

 

《回魂夜》劇照

 

【農曆7月禁忌】3. 晚上晾衫

 

　　相傳靈體喜歡陰暗或潮濕的物品，如果在晚上洗衫後把濕衣服晾在窗外，容易吸引靈體依附在衣物上，在收衫時更有機會把靈體帶進屋內，所以農曆7月應盡量避免晚上洗衫。

 

【農曆7月禁忌】4. 半夜拍照

 

　　由於半夜是全日陰氣最重的時分，相傳在這個時候拍照，很容易就會拍到靈體，並招來厄運，喜歡影相打卡的大家，拍照前要想清楚啊！

 

《當你沉睡時》劇照

 

【農曆7月禁忌】5. 叫別人全名／回頭

 

　　坊間有說法指，在農曆7月，盡量不要叫別人全名！因為如果靈體知道你的全名，就會很容易知道你的所在之處。除此之外，如果在街上聽到有人在背後叫你全名時也要小心，不要回頭望，因為可能是靈體在叫你！

 

下頁睇其餘5大禁忌

 

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