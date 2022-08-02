天文台連續19天發酷熱天氣警告！中暑應否列為職業病？盤點5個容易中暑高危職業！

今年夏天特別酷熱！香港天文台更連續19天發出酷熱天氣警告，提醒大家補充足夠水分，慎防中暑或因酷熱天氣而引起不適！早前有修樹工人疑在高溫戶外下工作中暑暈倒後，送院搶救後不治，響起了「中暑是無血工傷」的警號！

有工會就事件發聲，指本港近兩個月出現數宗懷疑因中暑而死亡的個案，涉及保安、園林樹藝等前線行業，建議立法制訂高溫停工指引，即一旦超過39度便應立即停工，亦要為工友提供防中暑裝備，例如飲用水、帽、防曬及風扇等。工會又促請政府將中暑列為職業病。勞工及福利局長孫玉菡回應指，職業病主要牽涉特定職業，暴露在特定風險下，導致發病率比一般人高才算職業病。中暑涉及大環境未必直接與工作相關，故認為不適宜將中暑直接納入為職業病。

對於「中暑應否被納入為職業病」這個問題，各方意見不一，一時之間實在難以給出答案。不過炎夏底下，大家都應多關心那些要在烈日當空下工作的人！即睇5個容易中暑的高危職業！

1. 地盤工人

地盤工出名是辛苦工，即使高溫難熬，仍然要在戶外地盤開工。大熱天時做體力勞動的工作已經夠辛苦，疫情下還要時刻配戴口罩，真的會隨時中暑！

（《激戰》劇照）

2. 搬運工人

即使不像地盤工人需要長時間在戶外地盤工作，但搬運工人的勞動量一樣非常大，尤其疫情下網購盛行，搬運工人因而忙得不可開交！

3. 外賣員

炎炎夏日，打工仔寧願食外賣都不想離開冷氣房，午飯當然交由外賣員送遞。無論是外賣平台外賣員或餐廳外賣員，絕大部分都是「步兵」，即使有單車或電單車代步，也難免要在正午時分頂著大太陽送餐，實在非常辛苦！

4. 清潔工人

只要稍微留意一下，你便會發現香港的清潔工人，大多數都是上了年紀的叔叔阿姨，甚至乎是60歲以上的長者，其抵受酷熱天氣的能耐絕不可能比年輕人好！想到他們要在烈日下清潔街道或搬動大型垃圾，真擔心他們會中暑！

5. 修樹工人

修樹工人向來是一個被忽略的職業，基本上沒太多人了解其工作的辛勞之處。直至早前有報道指，有修樹工人疑工作期間中暑暈倒，送院搶救後不治，才發現修樹工人的職業安全同樣值得大家留意！