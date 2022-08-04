日本女生票選「最嘔心Emoji」排行榜！「眨眼睛飛吻」排第一？邊幾個誤用勁扣印象分？「Do姐」鄭裕玲：要睇下邊個男人send！

Emoji（表情符號）是世界共通的語言，幾乎人人都會用。Emoji用得好，固然可以更傳神地表達當刻的心情和語氣，甚至可以增進自己和螢幕另一端人的感情；一旦用錯或者誤用，隨時弄巧反拙、惹人反感！以為搞清楚所有Emoji所代表的意思就不會錯？這只是基本！還有一點更重要：使用Emoji時也會分男女！日本曾進行過一次「最嘔心Emoji」票選，票選結果發現，「眨眼飛吻」、「單眼吐舌扮鬼臉」等23個Emoji，女生用或者會予人很可愛的感覺，但男生一用，竟秒變「噁心男」！



曾幾度瘋傳、由日本女生票選的「男生用會變得超噁心的表情符號」的排行榜，據知是由因漫畫《情趣酒店的上野先生》而爆紅的Twitter帳號「上野_ラブホスタッフ」發起。某日，「上野_ラブホスタッフ」在好奇心驅使下，以「男生用會變得噁心的表情符號」為題，訪問了31位女性，最後得出一份「最嘔心Emoji」排行榜！排行榜上，清楚列明了每個Emoji的分數，分數愈高代表愈嘔心，譬如「眨眼飛吻」就以3.19分排名第一！「單眼吐舌扮鬼臉」和「笑住滴冷汗」則分別以3.18分、3.17分排名第二及第三！其他打入「十大」的最嘔心Emoji還有「微笑親吻」、「單邊嘴角上揚地笑」、「覺得無趣」、「心心眼」、「冒冷汗」、「咧嘴大笑」和「感覺難受」！

（圖源：Twitter＠上野_ラブホスタッフ）



這個「最嘔心Emoji」排行榜有令你感到費解嗎？這個由日本女生票選的排行榜，能適用香港男生嗎？有趣的是，「Do姐」鄭裕玲早前在其電台節目中，與3名男拍檔一同點評排行榜中首10位「最嘔心Emoji」，當講到排名第七的「心心眼」時，更直言：「睇下邊個男人send先知嘔唔嘔心！」就算隔著螢幕、看不見樣子，似乎「你的樣子如何，你的日子也必如何」，始終是不變的道理？



