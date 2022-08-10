  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/08/2022

JUPAS放榜｜8大學畢業生年薪、失業率排行榜！2020／21年度平均月薪有咁多！邊間Freshgrad人工最高？失業率最高竟是這間大學？

#打工仔 #2020/21畢業生年薪 #香港理工大學 #JUPAS #失業率 #香港教育大學 #香港科技大學 #嶺南大學 #香港中文大學 #香港浸會大學 #Freshgrad #畢業生 #香港城市大學 #職場 #香港大學 #JUPAS放榜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　今日是DSE考生JUPAS放榜的大日子，大家穩握大學學位後定必鬆一口氣！雖然新學年還未正式開始，相信各位準大學生和家長都對未來充滿憧憬，但你又否了解自己的院校和就業前景啦？早前，教資會就公布過8間資助大學2020／21年度畢業生數據！最新的數字顯示，全港八大畢業生的平均年薪都按年錄得上升！到底邊間大學的畢業生年薪最高？邊間大學的失業率最高？即睇！

 

八大畢業生平均年薪達28萬！

 

　　根據教資會的數據，2020／21年度的八大畢業生平均年薪為$28.1萬，平均每月薪金為$23,416，按年升5.6%！8間大學中，平均年薪最高的是香港大學，達$34.9萬，第二是香港中文大學，達$32.9萬；而第3位就是香港教育大學，平均年薪一樣有30萬以上，比科大和理大高！當中，按年上升最多的是城大，升了16.7%！

 

（圖片來源︰HKU 網站）

 

即睇2021年度8大畢業生平均年薪

 

1. 香港大學︰$34.9萬（按年上升3.9%）

2. 香港中文大學︰$32.9萬（按年上升3.1%）

3. 香港教育大學︰$32.2萬（按年上升1.3%）

4. 香港科技大學︰$28萬 （按年上升16.1%）

5. 香港理工大學︰$25.3萬（按年上升1.2%）

6. 香港城市大學︰$24.5萬（按年上升16.7%）

7. 香港浸會大學︰$22.7萬（按年上升6.1%）

8. 嶺南大學︰$20.5 萬（按年上升13.2%）

 

 

　　除了年薪的數據，教資會亦有公布8大畢業生的就業情況。截止2021年12月31日的就業情況，整體失業率為2.2%，較2019／20年度跌0.8%；而就業不足率為4.3%，按年同樣下跌0.8%！最令人驚訝的是，有「香港3大」之稱的中文大學畢業生失業率為8大中最高，達3.6%，而其次則是嶺南大學，失業率為3.4%。

 

（圖片來源︰CUHK Facebook）

 

即睇2021年度8大畢業生失業率

 

1.    香港中文大學 3.6%

2.    嶺南大學     3.4%

3.    香港理工大學 2.3%

4.    香港科技大學 2.1%

5.    香港教育大學 1.8%

6.    香港城市大學1.5%

7.    香港浸會大學 1.5%

8.    香港大學     1.3%

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #2020/21畢業生年薪 #香港理工大學 #JUPAS #失業率 #香港教育大學 #香港科技大學 #嶺南大學 #香港中文大學 #香港浸會大學 #Freshgrad #畢業生 #香港城市大學 #職場 #香港大學 #JUPAS放榜

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk