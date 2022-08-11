提防詐騙｜香港每半小時發生1宗詐騙案？邊4類騙案最多人中招？MIRROR演唱會事故眾籌成騙徒目標！阿Mo家人呼籲勿輕信！

早前發生的MIRROR紅館演唱會事故，出事原因至今仍在調查中，於意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時亦仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。「鏡粉」以至社會各界一直非常關注阿Mo的狀況，惟有人卻趁機作出詐騙行為，借阿Mo及其女友、COLLAR成員So Ching名義籌募醫療費，導致傷者親友及同事要多次澄清並無發起任何形式的眾籌活動，呼籲大眾和關心他們的人不要相信這些錯誤消息而被騙，同時請大家繼續為受事件影響的人士祈禱！

近年騙徒的詐騙手法層出不窮，除了有人借MIRROR紅館演唱會事故進行詐騙，早前亦有人假冒電子支付平台PayMe職員、訛稱訂講「佛跳牆」或其他昂貴食物，甚至借「網戀關係」誘騙受害人在虛假投資平台投資！單是過去一年，便錄得逾1.9萬宗騙案，即平均每半小時就發生1宗！而根據政府公布的2022年上半年治安情況，今年上半年詐騙案數字更有顯著升幅，由8,699宗增加至12,326宗，上升近41.7%，超過7成與網上騙案有關！當中又以「網上購物騙案」（3,954宗）、「求職騙案」［例如拆單賺佣］（1,706宗）、「投資騙案」（1,271宗）及「電話騙案」［例如「假冒官員」，「猜猜我是誰」］（786宗）錄得最大升幅，上升幅度為4成至約4倍！大家實在要小心，以免誤墮騙徒陷阱！

（圖源：Facebook@香港警察）

為加強打擊詐騙案力度、提高市民對各類型騙案的認知以防受騙，香港警方於2017年在商業罪案調查科轄下成立「反詐騙協調中心」，又於去年推出「防騙一站通」網站，不時發布最新騙案警示、騙案統計數字等資訊！如果大家懷疑自己墮入騙案，記得致電「防騙易」熱線18222尋求協助。

（截圖自反詐騙協調中心網頁）