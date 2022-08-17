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17/08/2022

網絡安全｜2022上半年釣魚攻擊詐騙最愛冒用的25大品牌！微軟、Facebook最常被冒名？黑客專揀星期幾發送釣魚郵件？

#打工仔 #網絡釣魚郵件 #網絡安全 #黑客 #釣魚攻擊詐騙 #騙案
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　不知道大家有沒有留意到，最近社會出現不少騙案！除了近來頻繁出現的求職騙案之外，大家都不可忽視大大小小的網絡騙案。早前有網絡安全公司發表數據統計，發現有不少黑客都會利用知名品牌發動釣魚攻擊，好像是微軟、Facebook、WhatsApp等等。即睇以下數據，提訪受騙啦！

 

微軟、Facebook最常被黑客冒名？

 

　　網絡安全公司Vade對進行網絡攻擊的黑客所使用的釣魚網址進行分析，統計了25間常見被冒名成釣魚郵件的公司。根據數字，微軟（Microsoft）、Facebook和法國農業信貸銀行是前3名被冒名得最多的！

 

　　Vade指出，由於Microsoft擁有近3億個付費用戶，它一直都廣受黑客「歡迎」，在上半年就足足有11,041 釣魚網址。緊隨其後的是錄得10,448個網址的Facebook，它在全球有近29.3億活躍用戶，為網絡釣魚者提供不少有價值的數據。其餘的公司中，有不少都是在日常生活中有機會用到或接觸到的，好像是WhatsApp、PayPal、Google、Apple、Netflix、Instagram等等，大家真的要小心！

 

即睇完整排名︰

 

（網站截圖）

（網站截圖）

 

　　整體來說，在2022年上半年，從事金融服務的公司是重災區，單單在前25名中，就有8個品牌是屬於金融服務的，佔整體的百分之34。第二嚴重的產業就是雲端界別，在以上的名單佔了6個。

 

網絡釣魚郵件通常邊日發送？

 

　　Vade的文章亦提到一個很有趣的現象！原來在2022上半年，發送網絡釣魚郵件最常日子是周一到周三之間，少於20%的惡意郵件是在周末發送。第一季度以星期二和星期三最多，而第二季度則是星期一和星期二。

 

（圖片來源︰Vade網站）

 

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