強烈熱帶風暴馬鞍逼港｜周四直襲馬鞍山？做齊6個家居防風措施保平安！停電、水浸點算？（附緊急熱線名單）

「馬鞍」逼港！強烈熱帶風暴「馬鞍」昨晚已進入本港800公里範圍，天文台於晚上9時10分發出一號戒備信號，並預告「馬鞍」將於星期三及星期四靠近珠江口附近一帶並逐漸增強。根據天文台最新消息，「馬鞍」清晨5時集結於香港東南500公里，料向西北偏西移動，今日天氣顯著轉壞，將會在正午12時至下午2點之間改發三號強風信號，並會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。「馬鞍」將會在明早（25日）最接近香港，屆時風力會再增強，預料會有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪！由於明天時值天文漲潮，受風暴潮影響，沿岸及低窪地區可能淹浸或海水倒灌，天文台呼籲大家應及早完成防風、防雨、防水浸措施！

自從經歷過超強颱風「山竹」造成嚴重破壞後，每當再有颱風襲港，很多人都會進入警惕狀態，譬如儲存足夠糧食以免「餓親」，還會用牛皮膠紙封好窗戶，避免因爆玻璃而造成財物損失……但其實大家要注意的家居防風措施還有很多、很多、很多！即睇！

【馬鞍逼港｜家居防風措施】1. 用牛皮膠紙封好窗戶

颱風來臨前，記得、記得、記得要用牛皮膠紙密封窗邊和窗框，並在玻璃窗上貼上「米」字（最好貼到窗框之外，讓玻璃中心有較佳支撐點），以加強玻璃的承風力，同時可減少玻璃窗爆裂後碎片飛散的機會，確保家人安全！

提提大家，一旦玻璃窗在強風下爆裂，千萬、千萬、千萬不要立即處理善後！第一時間應遠離窗戶，並把門關上，因為強風有可能會將你拉出窗外！

【馬鞍逼港｜家居防風措施】2. 關好房門

除了關窗，大家記得也要關好房門，包括大門、房門、廚房門、廁所門等！這是因為門和窗正正對著時會產生對流，形成扯風現象，令室內的氣壓不夠，窗戶就會更容易爆裂！

【馬鞍逼港｜家居防風措施】3. 關掉當風位的冷氣機

如果冷氣機對正打風位，記得不要開啟冷氣機，因為強風會令冷氣機的摩打反方向運轉，而造成機件損壞，嚴重甚至有可能會著火！

【馬鞍逼港｜家居防風措施】4. 收好近窗的電器和拖板

收好近窗的電器和拖板，以免被雨水沾濕。此外，使用前要先確保電器或拖板無沾濕，避免觸電。

【馬鞍逼港｜家居防風措施】5. 儲存足夠糧食及飲用水

為確保打風期間「有啖好食」，可準備兩至三天份量的食物，除急凍食物外，乾糧或不用烹煮的食物（譬如罐頭、果乾、麥片類食品等）也是不錯的選擇，最好選一些不太鹹或容易令人口渴的食物。至於飲用水，則可準備每人每天約三公升的份量。

【馬鞍逼港｜家居防風措施】6. 購買家居保險

打風期間，不少住宅都會爆玻璃窗或引致其他家居意外，所以不少人都會選擇在颱風季來臨前購買家居保險。一般家居保險都會保障因漏水、風災、火災導致家電損毀或裝修耗損等，但每間保險公司提供的保險計劃受保範圍都有不同，大家投保前記得要先了解保障範圍！

此外，打風期間亦有可能出現停電或水浸問題，應該點算好？根據香港賽馬會災難防護應變教研中心，一旦遇到停電，應該：

1. 利用電筒照明。不要事先把電池放入電筒中，以防止電池在電筒內放置太久而失效。

2. 準備用乾電池操作的收音機，當電視、電腦或手機電話沒有電時，電池操作的收音機仍然可以接收外間訊息。

3. 事先將電話和外置充電器充滿電。

4. 關上手機WIFI、藍牙或其他不必要功能，並轉為省電模式。

5. 用紙筆記下親友的電話號碼，不要只依賴手機。

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如果家中有可能出現水浸，應該：

1. 將電器抬至較高位置，並把所有電器的電源插頭拔去，再關上總電源。

2. 蓋好家中的化學液體（如清潔劑、漂白水）的蓋，以防有毒化學液體因水浸而染污整間屋。

4. 檢查去水口，以確保家中積水可以流走。

5. 如住在水浸高危區，預早熟悉附近臨時庇護所地點及交通安排。

6. 把重要文件作電子備份（如藥物紀錄、保險文件或財務文件），以免被水浸破。

【馬鞍逼港】颱風期間有用緊急電話號碼：

政府熱線：1823

（如發現塌樹或山泥傾瀉，有關大廈安全和公路資訊等，如果有人受傷，請致電999）

渠務署24小時熱線—水浸報告熱線：2300 1110

民政事務總署緊急熱線24小時：2835 1473

（為市民提供電話諮詢服務：解答市民提出的相關查詢及為市民提供協助，例如為受影響的市民提供臨時住宿地方）

屋宇署緊急聯絡中心：2761 5555

（星期一至五：6pm-8:45pm／星期六、日及公眾假期：24小時）

香港愛護動物協會熱線：2711 1000

（如發現有動物受困或有危險）

教育局：2891 0088

（查詢幼稚園及學校是否停課）

香港聖約翰救傷隊：1878 000

（24小時免費［非緊急］救護車服務）

香港紅十字會：2802 0021

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