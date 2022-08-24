  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/08/2022

強烈熱帶風暴馬鞍逼港｜周四直襲馬鞍山？做齊6個家居防風措施保平安！停電、水浸點算？（附緊急熱線名單）

#打工仔 #防雨措施 #8號風球 #天文台 #風暴潮 #淹浸 #防水浸措施 #馬鞍 #強烈熱帶風暴 #打風 #停電 #海水倒灌 #防風措施 #一號戒備信號 #水浸 #3號風球 #颱風 #家居防風措施 #家居安全 #緊急電話號碼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　「馬鞍」逼港！強烈熱帶風暴「馬鞍」昨晚已進入本港800公里範圍，天文台於晚上9時10分發出一號戒備信號，並預告「馬鞍」將於星期三及星期四靠近珠江口附近一帶並逐漸增強。根據天文台最新消息，「馬鞍」清晨5時集結於香港東南500公里，料向西北偏西移動，今日天氣顯著轉壞，將會在正午12時至下午2點之間改發三號強風信號，並會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。「馬鞍」將會在明早（25日）最接近香港，屆時風力會再增強，預料會有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪！由於明天時值天文漲潮，受風暴潮影響，沿岸及低窪地區可能淹浸或海水倒灌，天文台呼籲大家應及早完成防風、防雨、防水浸措施！

 

 

　　自從經歷過超強颱風「山竹」造成嚴重破壞後，每當再有颱風襲港，很多人都會進入警惕狀態，譬如儲存足夠糧食以免「餓親」，還會用牛皮膠紙封好窗戶，避免因爆玻璃而造成財物損失……但其實大家要注意的家居防風措施還有很多、很多、很多！即睇！

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】1. 用牛皮膠紙封好窗戶

 

　　颱風來臨前，記得、記得、記得要用牛皮膠紙密封窗邊和窗框，並在玻璃窗上貼上「米」字（最好貼到窗框之外，讓玻璃中心有較佳支撐點），以加強玻璃的承風力，同時可減少玻璃窗爆裂後碎片飛散的機會，確保家人安全！

 

　　提提大家，一旦玻璃窗在強風下爆裂，千萬、千萬、千萬不要立即處理善後！第一時間應遠離窗戶，並把門關上，因為強風有可能會將你拉出窗外！

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】2. 關好房門

 

　　除了關窗，大家記得也要關好房門，包括大門、房門、廚房門、廁所門等！這是因為門和窗正正對著時會產生對流，形成扯風現象，令室內的氣壓不夠，窗戶就會更容易爆裂！

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】3. 關掉當風位的冷氣機

 

　　如果冷氣機對正打風位，記得不要開啟冷氣機，因為強風會令冷氣機的摩打反方向運轉，而造成機件損壞，嚴重甚至有可能會著火！

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】4. 收好近窗的電器和拖板

 

　　收好近窗的電器和拖板，以免被雨水沾濕。此外，使用前要先確保電器或拖板無沾濕，避免觸電。

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】5. 儲存足夠糧食及飲用水

 

　　為確保打風期間「有啖好食」，可準備兩至三天份量的食物，除急凍食物外，乾糧或不用烹煮的食物（譬如罐頭、果乾、麥片類食品等）也是不錯的選擇，最好選一些不太鹹或容易令人口渴的食物。至於飲用水，則可準備每人每天約三公升的份量。

 

【馬鞍逼港｜家居防風措施】6. 購買家居保險

 

　　打風期間，不少住宅都會爆玻璃窗或引致其他家居意外，所以不少人都會選擇在颱風季來臨前購買家居保險。一般家居保險都會保障因漏水、風災、火災導致家電損毀或裝修耗損等，但每間保險公司提供的保險計劃受保範圍都有不同，大家投保前記得要先了解保障範圍！

 

 

　　此外，打風期間亦有可能出現停電或水浸問題，應該點算好？根據香港賽馬會災難防護應變教研中心，一旦遇到停電，應該：

 

1.    利用電筒照明。不要事先把電池放入電筒中，以防止電池在電筒內放置太久而失效。

2.    準備用乾電池操作的收音機，當電視、電腦或手機電話沒有電時，電池操作的收音機仍然可以接收外間訊息。

3.    事先將電話和外置充電器充滿電。

4.    關上手機WIFI、藍牙或其他不必要功能，並轉為省電模式。

5.    用紙筆記下親友的電話號碼，不要只依賴手機。

 

Read More：屯元天大停電｜中電電纜橋起火釀禍，影響50萬人！拔插頭保電器不壞？用MIRROR燈牌代替蠟燭？停電時必須注意的4件事！

 

如果家中有可能出現水浸，應該：

 

1.    將電器抬至較高位置，並把所有電器的電源插頭拔去，再關上總電源。

2.    蓋好家中的化學液體（如清潔劑、漂白水）的蓋，以防有毒化學液體因水浸而染污整間屋。

4. 檢查去水口，以確保家中積水可以流走。

5. 如住在水浸高危區，預早熟悉附近臨時庇護所地點及交通安排。

6. 把重要文件作電子備份（如藥物紀錄、保險文件或財務文件），以免被水浸破。

 

馬鞍逼港】颱風期間有用緊急電話號碼：

 

政府熱線：1823

（如發現塌樹或山泥傾瀉，有關大廈安全和公路資訊等，如果有人受傷，請致電999）

 

渠務署24小時熱線—水浸報告熱線：2300 1110

 

民政事務總署緊急熱線24小時：2835 1473

（為市民提供電話諮詢服務：解答市民提出的相關查詢及為市民提供協助，例如為受影響的市民提供臨時住宿地方）

 

屋宇署緊急聯絡中心：2761 5555

（星期一至五：6pm-8:45pm／星期六、日及公眾假期：24小時）

 

香港愛護動物協會熱線：2711 1000

（如發現有動物受困或有危險）

 

教育局：2891 0088

（查詢幼稚園及學校是否停課）

 

香港聖約翰救傷隊：1878 000

（24小時免費［非緊急］救護車服務）

 

香港紅十字會：2802 0021

 

Read More：【山竹過後】他還值得你跟隨嗎？用一場颱風看清腦細的真面目

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #防雨措施 #8號風球 #天文台 #風暴潮 #淹浸 #防水浸措施 #馬鞍 #強烈熱帶風暴 #打風 #停電 #海水倒灌 #防風措施 #一號戒備信號 #水浸 #3號風球 #颱風 #家居防風措施 #家居安全 #緊急電話號碼

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk