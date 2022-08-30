一講完即見到廣告？Facebook偷聽用家對話掀「竊聽風雲」？手機偷聽全因一個功能？8招自保提升個人私隱

不知道大家有沒有試過，在和朋友或家人提及某樣物品後，便開始在不同手機應用程式中見到那些物品的相關廣告？坊間經常流傳手機會竊聽用家談話內容的說法，但眾說紛紜，有人說是iPhone在偷聽，亦有人說是Facebook、IG等偷聽我們對話，究竟為甚麼會出現這種情況？我們又可以如何避免？

手機並無內置竊聽功能！iPhone設橙色點點提示

其實，不論iPhone或是Android也沒有內置竊聽相關的功能，為保障用家安全，Apple更自iOS 14起加入「指示燈提示」功能，當有App使用咪高風或相機時，就會顯示橙色點、橙色正方形或綠色點，以提醒用家相關功能正在使用中。因此如果手機或應用程式真的在偷聽，用家一看便知。

（Apple網站截圖）

不過相信各位iPhone用家也知道，平日只需一聲「Hey, Siri！」便可以立即啟動Siri功能，這樣不就正正證明iPhone無時無刻都在聽我們說甚麼嗎？就這個問題，Apple在官方網頁亦有說明清楚：「『Siri資料』會連繫至裝置產生的隨機識別碼。此識別碼不會連結至你的Apple ID、電郵地址或你使用其他Apple服務時提供給Apple的其他資料」。」

「數位足跡」才是元兇？

那麼為甚麼會出現「竊聽」情況呢？原來可能和我們的「數位足跡」有關！社交媒體如Facebook、IG等都設有「站外動態」（Off-Facebook activity）功能，只要用家開啟相關功能，就可能讓平台透過各種不同方法來追蹤和分析用家喜好。簡單來說，當你發現手機疑似出現「竊聽風雲」，就代表你之前已大機會曾在手機搜尋相關關鍵詞，Facebook才會令你看到這些廣告，亦即是「大數據」！

《請融化我》劇照

不想被追蹤？當然也有辦法！編輯部為大家整理好以下8招提升隱私小貼士，有需要的大家不妨參考一下！

1. 關閉 Facebook站外動態功能：在Facebook的「設定和隱私」找出「Facebook站外動態」，然後清除過往記錄，並於「管理未來動態」位置關閉站外動態功能。

2. 關閉不常用App的麥克風和相機權限

3. 限制或關閉Siri功能

4. 關閉不常用App的定位和追蹤功能

5. 定期刪除瀏覽紀錄

6. 睡前關閉WiFi和移動網絡

7. 不要下載未經認證的第三方App

8. 不要使用公共WiFi