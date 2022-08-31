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31/08/2022

「巨無霸指數2022」出爐！從巨無霸價錢睇各地物價、滙率指數？邊度巨無霸貴絕全球？香港排第幾？台灣、馬來西亞巨無霸$20有找？（附詳細排名）

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Text: Christy Yiu

　　巨無霸，人人都吃過，但其實巨無霸也可以反映全球經濟！《經濟學人》的「巨無霸指數2022」近日正式出爐，究竟在香港這個物價高企的地方，巨無霸的售價相對全球排第幾位？全球最貴的巨無霸又在哪個地方？

 

瑞士巨無霸貴絕全球！香港平過南韓、日本？

 

　　正所謂「總有一間M記在左近」，巨無霸指數於1986年由《經濟學人》推出，指數透過不同國家的麥當勞巨無霸售價，比較不同貨幣的物價和匯率。根據最新的巨無霸指數，現時全球巨無霸售價最貴的國家為瑞士，每個售價約港幣$52.66，絕對是貴絕全球！

 

（圖片來源：McDonald’s）

 

　　而現時本港的巨無霸售價為$21元，除了比起瑞士便宜一截，在指數的排名亦較落後，排尾10，比新加坡（約$33.3元）、南韓（約$27.5）和日本（約$22.2元）等地相對便宜，不過這個價格反映了甚麼？簡單來說，以美國的巨無霸售價（$40.4）作標準計算，即代表港元被低估了約48%，導致香港巨無霸的售價相對較低！

 

「巨無霸指數2022」頭十排行：

 

1.    瑞士52.7元

2.    挪威49.2元

3.    烏拉圭47.8元

4.    瑞典43.9元

5.    加拿大41.2元

6.    美國40.4元

7.    黎巴嫩39.9元

8.    以色列38.8元

9.    阿聯酋38.5元

10.    歐元區37.4元

 

「巨無霸指數2022」尾十排行：

 

1.    委內瑞拉13.8元

2.    羅馬尼亞17.9元

3.    印尼18.3元

4.    南非18.4元

5.    印度18.8元

6.    埃及19.1元

7.    馬來西亞19.2元

8.    台灣19.7元

9.    匈牙利20.8元

10.    香港21.0元

 

資料來源：The Economist

 

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