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02/09/2022

月餅捐贈2022｜減少食物浪費！將祝福轉贈基層人士！6個捐贈月餅／月餅券途徑！一文睇晒回收地點＋時間＋注意事項

#打工仔 #環保團體 #回收轉贈 #樂餉社 #長春社 #捐贈 #食物銀行 #食物浪費 #中秋節 #回收 #環保生活 #救世軍 #環保 #月餅 #月餅券 #食德好 #共享食物基金 #FOOD-CO #中秋節2022 #惜食堂 #食物回收中心
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　中秋節吃月餅是傳統習俗，所以每逢過中秋，家裏總會累積了一大堆不同口味和派別的月餅，有的是自己買，也有的是親友送贈。雖說中秋月餅圓又圓，和家人親友一起吃，象徵團圓和睦，意義深遠；但胃得一個，就算胃口再大，還是吃不完，結果造成食物浪費！有環保團體就此訪問了300個家庭，發現他們去年平均浪費了1.74個月餅，由此估算全港去年一共吃剩逾464萬個月餅，較2020年（288萬個月餅）大幅上升61%！如果大家不想加劇食物浪費，或者想把祝福轉贈給低收入家庭或其他有需要的基層人士，不妨留意各大小機構發起的月餅捐贈／回收計劃！即睇6個捐贈月餅／月餅券途徑！

 

Read More：中秋月餅2022｜召喚榴槤控！嚴選城中最正榴槤月餅！冠軍級黑刺／煙韌榴槤糯米糍／限量米芝蓮級冰皮月餅

 

【月餅捐贈2022】1. 長春社

 

　　環保組織「長春社」今年繼續推出月餅回收計劃，於即日起至9月14日，回收未開封的傳統月餅、冰皮月餅及雪糕月餅，以及未過期的月餅換領劵、節日水果和禮盒，再捐贈給有需要人士！長春社更在官方Facebook專頁強烈鼓勵大家於9月8日前捐贈，讓接收月餅的人士可以在中秋節時享用！

 

長春社「月餅回收計劃」

日期：即日至9月14日

地點：「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖

時間：逢星期一至六，下午2時至6時（公眾假期除外）

聯絡：55411701／frrc@cahk.org.hk

 

（圖源：Facebook@長春社「糧善關愛坊」食物分享計劃）

 

【月餅捐贈2022】2. 樂餉社

 

　　食物銀行「樂餉社」今年仍繼續呼籲大家捐出多餘的月餅，並在全港不同地區設立逾50個月餅收集箱，只要大家在9月5日前捐出月餅或月餅劵，便會將月餅轉贈予在前線工作的的慈善機構，再由他們在中秋節前將月餅送到有需要人士手上！

 

如大家有意捐贈月餅劵，請於兌換有效期前10日郵寄到樂餉社辦公室。

地址︰九龍油塘高輝道17-25號油塘工業城A2座715-717室

查詢電話︰2205 6568

 

如大家有意捐贈月餅，請確保月餅：

1）適合室溫儲存

2）有包裝及未開封

3）有寫明過期日子及生產商

 

樂餉社「月餅捐贈活動2022」

日期：即日至9月5日

地點：各區收集點（詳情

 

（圖源：Facebook@Feeding Hong Kong）

 

【月餅捐贈2022】3. 惜食堂

 

　　惜食堂今年繼續獲太古地產支持，於21個地點放置月餅回收箱募集月餅及回收月餅盒！

 

如大家有意捐贈月餅，請確保月餅：

1. 獨立包裝及未開封，包裝沒有破損

2. 未過有效食用日期

3. 由香港政府認可的公司製造

4. 無需冷藏及非自家製

 

「惜食堂」月餅收集大行動

月餅捐贈日期：9月1日至18日

月餅盒回收日期：9月1日至23日

地點：惜食堂收集點、太古集團超過20個指定月餅收集點（詳細地址可參見下圖）

 

（圖源：Facebook@惜食堂）

（圖源：Facebook@惜食堂）

（圖源：Facebook@惜食堂）

（圖源：Facebook@惜食堂）

 

【月餅捐贈2022】4. 食德好

 

　　為鼓勵市民捐贈多餘的月餅，食物回收中心「食德好」今年特意在全港80個商場及地點設置收集點回收月餅（不包括需要冷藏／獨立包裝破裂／過期的月餅），再轉送至基層人士。

 

「食德好」食德有營過中秋2022—月餅回收行動

日期：即日至9月9日下午3時

地點：指定公眾回收點（詳細地址可參見下圖）

 

（圖源：Facebook@食德好）

（圖源：Facebook@食德好）

（圖源：Facebook@食德好）

 

【月餅捐贈2022】5. FOOD-CO

 

　　由聖雅各福群會營運的網上食物援助平台「FOOD-CO」今年繼續有募集月餅行動。

 

如大家有意捐贈月餅，請確保月餅：

1.    包裝完整

2.    距離有效食用日期最少2個星期或以上

3.    不接收冰皮或雪糕月餅（可接受月餅券）

 

FOOD-CO 中秋月餅回收

日期：即日至9月13日

時間：上午9時至下午6時

地點：

聖雅各福群會6樓

聖雅各福群會慈惠軒（葵涌）

聖雅各福群會慈惠軒（石硤尾）

部分領展商場食物收集箱（詳細地址

 

（圖源：Facebook@ FOOD-CO）

 

【月餅捐贈2022】6. 共享食物基金

 

　　為減少食物浪費，共享食物基金今年亦有回收月餅行動，呼籲大家捐出未過期又未開封的月餅！

 

月餅回收點分別有：

婦女服務聯會（荃葵青）

時間：星期一至五上午10時至下午5時

地點：

1.    葵涌邨雅葵樓3號地下

2.    青衣長康邨康盛樓10-14號地下

3.    葵芳邨葵安樓5-6號地下

 

新生精神康復會（屯門）

時間 : 星期一至五上午9時30分至下午4時

地點：屯門田景邨田樂樓第十座地下9-24號

 

沙田婦女會（沙田／大圍／馬鞍山）

時間 : 星期一至五上午10時至下午5時

地點：

1.    沙田新田村42A

2.    馬鞍山利安邨利榮樓地下A翼


天水圍社區發展網絡（天水圍／元朗）

時間 : 星期一至五上午10時至下午5時

地點：天水圍天悅邨悅貴樓地下12室

 

（圖源：Facebook@ 共享食物基金）

 

　　雖然每年各大小機構都會發起月餅捐贈／回收計劃，但回收轉贈都只是最後一步，要做到減少浪費，始終要由源頭著手！正如開篇提到，有環保團體推算全港市民去年共吃剩逾460萬個月餅，背後原因離不開過度消費及送禮，所以在此也提提大家，記得要按量而買，送禮時也最好先問清楚對方的收禮意願！

 

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