搵工必睇｜《2022年亞洲最佳職場》出爐！DHL連續4年蟬聯榜首！邊30間跨國企業上榜？（附完整排名）

騎牛搵馬，絕對是不少打工仔的宗旨；那麼要如何才可以覓得一匹好馬呢？最近全球職場文化機構Great Place to Work就發表了《2022年亞洲最佳職場》排名，當中大型跨國企業如DHL、Hilton、Adobe等都有都有上榜，正在考慮轉工的你，不妨參考一下！

亞洲Top 30跨國企業：DHL連續4年蟬聯榜首！

Great Place to Work在亞洲和中東地區一共派出了過百萬份問卷調查，訪問員工對公司的信任度、創新度、領導力、價值觀等等的感想。要留意的是，上榜條件並不簡單，這些企業除了得到員工的高度評價，亦要在2021或2022年曾經在至少一個地區（如大中華區、印度、印尼、日本等）至少上榜一次，並有40%員工在總部以外國家或地區工作，才符合資格。

根據以上條件，Great Place to Work綜合出評價最高，並以員工福祉為前題的30間跨國企業；而在上榜的公司中，平均有88%的員工表示有良好體驗，當中DHL已是由2019年起連續4年蟬聯榜首，即睇詳細排名！

（圖片來源：Great Place to Work）

《2022年亞洲最佳職場》頭10位排名：

1. DHL Express

2. Cisco

3. Hilton

4. Chalhoub Group

5. Medtronic

6. DHL Global Forwarding

7. Apparel Group

8. Salesforce

9. Accenture

10. Cadence

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