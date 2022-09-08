比天文台更準確？怕醜草合攏慢＝快下雨？颱風草預告打風次數？快認識8種能預測天氣的「植物界氣象員」！

天氣有時就像女人的心情，一時有太陽，一時變陰天，一時下大雨，除了留意天文台的天氣預報，還有沒有其他方法可以掌握天氣變化？有！大自然的任何變化，其實都反映在大自然！不說不知，原來我們身邊的花草樹木，譬如含羞草、柳樹甚至青苔，都是能預測天氣的「氣象員」！即睇！

【植物界氣象員】1. 風雨蘭

風雨蘭，又名雨百合，顧名思義，就是一種常在風雨天開花的植物。事關風雨蘭能感知到氣壓的變化，當下雨後空氣濕度變大，便會使風雨蘭分泌開花激素，刺激花芽分化，然後開花！

【植物界氣象員】2. 怕醜草

除因受到外來刺激外，怕醜草原來還會因陰雨天氣而「害羞」起來！如果你用手觸碰一下含羞草，發現它的葉子呈下垂狀態，而且合攏得很慢，甚至稍一閉合又重新張開，這代表將由晴轉陰、快要下雨了！反之亦然，如果怕醜草觸動後，葉子很快就閉合起來，或張開得很緩慢，則可能預示天氣轉晴！

（圖源：pxhere）

【植物界氣象員】3. 紫茉莉

紫茉莉通常在傍晚開花，在晚飯前後尤其開得燦爛，所以又叫晚飯花、夜嬌嬌、夜晚！紫茉莉還有一個特點，就是會在第二天中午前凋萎，有種植紫茉莉的人說，如果早上6、7時起床見紫茉莉很快合攏、凋謝，說明當天會是晴天；一旦紫茉莉合攏的時間較晚，或遲遲不合攏，則預兆當天可能會是陰天或雨天！

（圖源：AfroBrazilian／Wikipedia user）

【植物界氣象員】4. 柳樹

「無風樹葉翻背搖，大水浸過橋」是一句民間諺語，意思是，當看見柳樹的葉子全部反轉，露出帶著白色絨毛的背面，就知道陰雨天氣將至！有人分析柳葉「翻背搖」的背後原因，其實是低層氣流上升所造成的異常現象，而這也是產生雷陣雨的條件之一。

【植物界氣象員】5. 松果

有人則喜歡愛用松果來預測天氣，如果你有仔細觀察松果，你會發現當陰雨天來臨前，松果的鱗片會因為空氣濕度大而處於緊閉狀態，直至空氣變得乾燥，松果的鱗片才會再次打開，同時預示天氣將會轉晴！

（圖源：pxhere）

【植物界氣象員】6. 南瓜蔓

相較於其他花草樹木，南瓜蔓並不算很常見，卻也是植物界氣象界的重要一員！天氣晴朗時，南瓜蔓的頂端一般是向上翹，陰雨時則向下垂，所以如果你在天晴時發現南瓜蔓梢開始下垂，一副垂頭喪氣的樣子，那可能預示陰雨天不久將至。反之亦然，如果在陰雨天發現南瓜蔓梢由下垂轉為上翹，則預示天氣將要轉晴！

【植物界氣象員】7. 青苔

又是一句民間流傳的氣象諺語——「河裏泛青苔，必有大雨來。」原理很簡單，按字面理解便可，正是因為大雨將至，促使氣壓下降，水面壓力因而減小，結果令原本在河底的青苔浮出水面！

【植物界氣象員】8. 棕葉狗尾草

棕葉狗尾草又名颱風草。為何會有如此特別的別稱？原來台灣民間流傳有一種說法，只要每年春天看一看颱風草上有多少條摺痕，就會知道當年會有多少個颱風登陸！當然這個說法已經被否證，畢竟只要稍為觀察和思考一下，就會知道，不可能每一株颱風草都有一樣的摺痕數量，而長期以來的氣象報告、颱風實際發生的次數，亦證明所謂「颱風草」僅只是一個傳說！

（圖源：peganum／Wikipedia user）

如果大家想實驗一下這些「植物界氣象員」的真偽，不妨在家裏家裏養一盆，或在外出時多加留意，不過天氣總是變化無常，連天文台都預測失準，大家當然也不能單靠一株植物去預測天氣！