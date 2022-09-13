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13/09/2022

35歲退休不是夢？美國打工仔10招儲百萬美元提早退休！熱情不可當飯食？點將朋友圈升級？

#打工仔 #職場 #提早退休 #35歲退休 #美國理財達人 #Steve Adcock #儲錢
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　每位打工仔都有同一個「夢想」，就是提早退休！你以為是白日夢？錯了！美國有一對夫婦，憑住打工和投資，在35歲就儲到100萬美元展開退休生活！到底他們兩位是如何做到？即跟他們學習，40歲前退休不是夢！

 

　　成功提早在40歲前退休的是美國理財達人Steve Adcock和其太太，Steve Adcock既不是「含著金鎖匙出世」，也不是甚麼老闆，而是一位軟件開發師，一直靠努力工作和投資來累積財富。他在工作14年後，成功儲到100萬美元，跟太太一起展開退休生活！你都想早啲退休？即跟他們偷師！

 

（圖片來源︰https://steveadcock.us/

 

Read More：退休指數｜「2022香港退休開支指數」出爐！升幅達17.4%！退休後每月開支要咁多？儲夠幾多錢先可以退休？

 

#1 做自己擅長還是有passion的工作？

 

　　不少打工仔都會面對一個問題︰到底怎樣的工作才適合自己呢？有不少人都會話，跟自己的熱情去揀啦！不過，Steve Adcock就認為熱情大多偏向創意領域，偏偏這類型的工作收入不可觀，他就建議跟自己的長處選工作。以他為例，他對攝影有熱情，但是他擅長的是電腦科學。他在2004年擔任軟件工程師起薪已有5.5萬美元， 2016年更升至10萬美元！所以話有時熱情是不可以當飯食的，你又覺得有道理嗎？

 

（《我們無法成為野獸》劇照）

 

#2魚唔過塘唔肥！

 

　　俗話說，魚唔過塘唔肥。在外國，他們一樣有這個觀念！Steve Adcock在14年換了5間公司，每次換新工都有15%至20%的加薪，比起每年度的salary review 高不少。不過，凡事都有兩面，工作換得太頻密會讓人覺得太jumpy，Steve Adcock就提醒大家要注意！

 

#3 「自動轉帳」幫到你？

 

　　大家有沒有試過工作太忙不記得繳交費用而被迫交利息、罰金？Steve Adcock的理財方法就是申請自動扣繳水費、電費及信用卡費等帳單費用，避免利息支付和其他罰款。而且，他亦設定自動轉帳到證券戶口，確保每月發放薪水後，都會存下一些錢。如果大家經常都儲不了錢或是忘東忘西，不妨試試這個方法！

 

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#4 善用職場福利

 

　　除了在衣食住行慳住使，還有甚麼地方可以節省金錢呢？Steve Adcock就教大家善用職場上的福利！舉例說，他會參加公司提供的健康儲蓄方案，有免稅優惠之餘，存款餘額還可以轉為免稅退休金。還有，倘若公司有提供教育、培訓機會的話，大家都一定要好好把握！一來節省不少進修的費用，二來就是可以學多點技能旁身，對於將來升職轉工都好有幫助！

 

#5 不跟loser 做朋友？

 

　　古語有云，近朱者赤近墨者黑。Steve Adcock為了可以早點達到財務自由，他就將自己的朋友圈子「升級」！意思即是說，他會與辦公室表現最好的人交流，花額外時間與成功人士相處，以他們為榜樣。而且，他更會定期加班並且主動要求加薪和升遷。到底這個方法用在香港職場上又work唔work呢？

 

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