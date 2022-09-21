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21/09/2022

電力吸血鬼 | 閒置電器耗電量驚人！環保網站公開5種悄悄「食電」裝置！最估唔到係邊樣？增加幾多電費？機電處教慳電貼士

#打工仔 #環迴立體音響 #用電量 #冷氣 #NRDC #電力吸血鬼 #食電 #電腦 #美國自然資源保護委員會 #叉電器 #微波爐 #遊戲機 #叉電火牛 #電費 #環保 #The Cool Down #慳電 #電器
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Text: Christy Yiu

　　天氣又熱又焗，在室內沒有冷氣的話實在是喘不過氣來。但冷氣愈開愈多，就愈來愈燒錢，涼快過後，收到電費單更是肉痛！不少人為慳電，寧願忍受高溫煎熬也不願開冷氣。但大家又知不知道，其實家中的閒置電器才是最「食電」？

 

　　美國自然資源保護委員會（NRDC）曾就用電數據於加州進行調查，並研究了超過7萬戶加州家庭的用電量，結果發現，某些「電力吸血鬼」平均每年消耗家庭總用電量的23％！而外國環保網站《The Cool Down》早前亦曾列出5大耗電最多的「電力吸血鬼」，當中不少也是港人家中的常備電器！

 

1.    桌上電腦

 

　　一部電腦除了主機，亦需要連接屏幕、滑鼠和Router等設備，根據美國《Standby Power Berkeley Lab》的數據，一部處於待機狀態的桌上電腦每年可用上$30美元（約$235港幣）的電力，而屏幕和Router更會每年用多$1.53美元（約$12港幣）以及$7美元（約$55港幣）的電力。

 

2.    遊戲主機

 

　　相信不少人家中都會有各款遊戲設備，但其實這些遊戲主機亦是電費超標的元兇之一！PS4、Xbox One等家用主機其實也會消耗大量電力，即使一直待在閒置狀態、沒有開機，這些遊戲主機的一天耗電量已足夠為手機叉電兩次。

 

（圖片來源：unsplash）

 

3.    微波爐

 

　　根據《Standby Power Berkeley Lab》的數據，其實一個標準微波爐在閒置時只會使用5瓦電力，並不算太多。但由於微波爐每日只會使用幾分鐘，加起上來亦算是耗電量高的電器之一。如果想用得精明，不防關掉微波爐的時鐘功能，就更慳電！

 

4.    環迴立體音響

 

　　疫下戲院又開又關，想假日欣賞一齣好戲，不少戲迷也會選擇在家打造一個私人影院。不過，NRDC的數據曾指出，環迴立體音響在閒置時，一年就會使用$10美元（約$78港幣）的電力，若再加上實際使用的電力，相信電費會瞬間升高！

 

（圖片來源：istock）

 

5.    叉電火牛

 

　　不少人也會將叉電火牛長開，方便有需要時可以立即使用。但其實這些火牛在閒置時亦在偷偷用電，手機和手提電腦叉電火牛的耗電量分別為0.26瓦和4.42瓦，相信大家年中不少電費也源於這些火牛！

 

下頁睇機電處慳電小貼士！

 

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