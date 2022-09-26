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26/09/2022

特區護照續期｜0+3措施促「報復式外遊」！5個方法申請特區護照！無需預約、不設限額？一文睇晒申請步驟／相片規格／費用

#打工仔 #特區護照 #0+3 #報復式外遊 #抵港檢疫政策 #外遊 #入境處 #入境檢疫安排 #旅行 #旅遊 #實用資訊
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　政府日前宣佈將抵港檢疫政策改為「0+3」，又容許未完成疫苗接種的港人返港，即刻令港人外遊意欲大增，紛紛約齊朋友撲機票……但問題來了！特區護照原來已經過期！入境處早在數月前曾表示，2020年起至今年6月期間，逾90萬本特區護照在過期而未更換，難怪放寬入境檢疫安排消息一出，便有大批人湧到入境處換領特區護照！不想花時間排長龍領取新護照？即睇特區護照續期的申請預約方法、相片規格、費用、所需文件等詳情！

 


（圖源：unsplash）


【特區護照續期】5個申請及預約方法


　　根據入境處資料顯示，如果大家想申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或利用互聯網／入境處流動應用程式申請。


1.    親身遞交


　　如屬下列情況，包括原有的香港特別行政區護照已損毀、遺失護照或無法提供護照，或需更改護照上的個人資料，申請人必須親身遞交申請。


　　為減省輪候時間，申請人可透過互聯網、入境處流動應用程式，或致電2598 0888辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會根據即場的配額制度為其提供服務，以先到先得的形式，直至滿額為止。


2.    申請證件服務站


　　透過「申請證件服務站」，申請人可自助「一條龍」形式提交特區護照申請！只要親臨入境事務處總部或七個分區辦事處（按此查看地址及辦公時間），即可在無需預約、不設配額限制的情況下，使用「申請證件服務站」即時輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等！


　　值得留意的是，「申請證件服務站」並不適用於處理因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，而有關申請須親身於櫃枱遞交。


3.    互聯網或入境處流動應用程式申請


　　如申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照，則可透過互聯網或入境處流動應用程式（按此下載）申請護照，惟此服務不適用於因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請。


4.    郵遞


申請人可將申請郵寄至：


香港灣仔告士打道七號
入境事務大樓四樓
入境事務處
旅行證件及國籍（申請）組


　　入境事務處不會接收郵資不足的信件。爲確保郵遞無誤，請在投寄郵件時支付足額郵資及註明回郵地址。


5.    投遞


　　除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可於辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處（按此查看地址及辦公時間），將申請放入投遞箱內。


　　提提大家，無論選用哪種方式申請特區護照，記得都要填妥申請書，除網上下載申請書外，申請人亦可致電2824 6111、傳真至2877 7711、傳送電郵，或前往香港任何一間入境事務辦事處、各區民政事務處或郵政局索取申請書。

 

　　一般而言，入境事務處於收妥全部所需文件、申請費用及相片後的5個工作天內（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外），便會完成處理護照申請的程序。如透過互聯網申請，則須預留額外兩至三個工作天處理相關手續。

 

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【特區護照續期】相片規格


　　申請人須提交一張背景為白色的彩色近照，相片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片中人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，亦需正面並清楚顯示面容特徵。

 


（圖源：入境處網頁）


（圖源：入境處網頁）


【特區護照續期】申請費用


　　不同年齡及頁數有不同費用。16歲或以上人士（有效期十年），選用32頁或48頁的護照，收費分別為370元及460元。至於16歲以下的兒童，選用32頁或48頁的護照，收費則分別為185元或230元。


　　如屬親身遞交申請，申請人可以易辦事、八達通、轉數快、現金或劃線支票（支票抬頭請註明「香港特別行政區政府」）支付有關申請費用。


　　如屬申請證件服務站遞交的申請，申請人可以易辦事、八達通或轉數快在申請證件服務站繳付申請費用。


　　如透過互聯網，申請人必須於遞交護照申請時，透過繳費靈或信用卡（只接受VISA、萬事達卡、銀聯卡及JCB）繳交申請費用。


　　如屬郵遞或投遞申請，申請人須寄交劃線支票。


　　如透過互聯網，申請人必須於遞交護照申請時，透過繳費靈或信用卡（只接受VISA、萬事達卡、銀聯卡及JCB）繳交申請費用。


　　更多詳細資訊可瀏覽入境處網頁

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