十大傑出青年2022｜「少年劍神」張家朗、「女乒三寶」等8人獲殊榮！香港運動員佔半！即睇第50屆「十大傑青」完整名單！

第50屆「十大傑出青年」結果出爐啦！國際青年商會香港總會日前（10月5日）公布今年「十大傑出青年」結果，共有8人獲獎，香港運動員佔一半！其中更包括去年參加東京奧運並獲獎的4名運動員：「少年劍神」張家朗，以及女子乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音！卸下「戰袍」、以黑色西裝現身的張家朗在致辭時表示，自己在運動上非常固執，如果做不到定下的目標會很氣餒，輸了比賽會發脾氣，但這也是優點：「搵找到啱嘅方向固執，就係一種堅持。」、「大個之後知道點樣接受失敗、點樣檢討自己、紓緩壓力。」他期望香港運動員都堅持理想，一步步向目標邁進！

「十大傑出青年選舉2022」以「看．建未來」為主題，寓意傑出青年具前瞻思維、對構建更美好未來懷有抱負。

（圖源：Facebook@十大傑出青年選舉2022）

即睇第50屆「十大傑出青年選舉」完整名單！

（「演藝、康樂、文化及藝術」界別）

劍擊運動員張家朗

乒乓球運動員李皓晴

乒乓球運動員杜凱琹

乒乓球運動員蘇慧音

（「專業工作」界別）

香港無國界醫生（香港）董事會副主席陳詩瓏

伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞

（「工商業」界別）

博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪

（「公共及社會服務」界別）

香港青年創業家總商會主席謝海發

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