  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/10/2022

綠色生活｜喵坊Mil Mill x 菲仕蘭推「回收牛牛車」！任何品牌乳製品容器、紙包裝都收！回收+打卡送小禮物（附地點詳情）

#打工仔 #打卡 #回收 #喵坊Mil Mill #流動回收車 #回收牛牛車 #環保 #「菲」常愛地球 #回收車 #荷蘭皇家菲仕蘭 #喵坊 #子母
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 荷蘭皇家菲仕蘭提供

　　香港首間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲科技園續租一事受全城關注，不少人都大感惋惜！距離喵坊遷出還有一段日子，想為環保出一分力？機會嚟啦！菲仕蘭將聯乘喵坊推出「回收牛牛車」，遊走港九新界，即場回收乳製品容器！即睇以下詳情！

 

菲仕蘭X喵坊回收牛牛車

 

　　由10月22日起，荷蘭皇家菲仕蘭將和喵坊推出超級可愛的「菲仕蘭X喵坊回收牛牛車」，並到訪港九新界不同屋苑，包括：鰂魚涌康怡花園、荃灣綠楊新邨、屯門龍門居以及紅磡黃埔花園！回收車將會即場回收乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽等，方便又快捷！

 

任何品牌的乾淨乳製品容器都可回收！

 

　　牛牛車專程走入各區，當然不只回收咁簡單！活動期間，凡攜帶任何品牌的乾淨乳製品容器（紙盒、金屬罐及膠樽）到牛牛車回收，即有機會獲得小禮物一份；如回收菲仕蘭期下品牌（荷蘭美素佳兒®、子母®、黑白®及壽星公®），更可獲額外獎賞！此外，活動時到現場打卡做齊指定動作，亦有機會獲得特別小禮物一份，數量有限，送完即止！快啲mark實日子去啦！

 

成功回收可獲贈小禮物一份！

 

菲」常愛地球－回收牛牛車

 

回收物品：任何品牌之乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽

 

日期及地點

10月22日及23日 - 鰂魚涌康怡花園

11月5日及6日 - 荃灣綠楊新邨

12月3日及4 日- 屯門龍門居

12月17日及18日 - 紅磡黃埔花園

 

時間：下午2時至5時

詳情：按此

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #打卡 #回收 #喵坊Mil Mill #流動回收車 #回收牛牛車 #環保 #「菲」常愛地球 #回收車 #荷蘭皇家菲仕蘭 #喵坊 #子母

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk