八達通換卡｜舊版八達通每年扣20元行政費！點分辨舊卡？幾時開始徵收？一文睇晒免費更換新卡須知／地點

八達通卡有限公司（八達通）昨日（10月11日）宣布推出「逾期更換行政費」額外措施，以鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡。假如用戶在一年寬限期內仍未退卡或換卡，就需要每年支付20元作行政費，相關費用將會從失效的舊卡餘額及按金中扣除，直至扣盡為止！

「八達通換卡計劃」於2017年首次推出，逐步更換15年以上的八達通，計劃至今已累計更換了200萬張舊卡。八達通日前宣布推出「逾期更換行政費」額外措施，如果市民持有15年以上的八達通，卻未有在三個月的通知期和一年寬限期內退回已失效的舊卡或免費更換新卡，便需要每年支付20元「逾期更換行政費」。新措施將於2022年11月15日生效，並最快於2023年11月15日開始徵費。

Q：點分辨舊卡？

A：聽到「嘟～嘟嘟」！（按此可聽「更換八達通提示聲響」）

八達通將會提供為期最少3個月的通知期，如果拍卡消費時，聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，便知道所持有的是舊卡，應前往指定地點更換新卡！大家亦可透過多個渠道查看是否需要更換新卡，包括八達通的相關網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」。如果已將八達通卡登記八達通App，當該八達通卡需要更換時，將會於八達通App收到推送、短訊或電郵通知。

八達通指，更換新卡後，舊卡中的餘額及大部份八達通的服務／優惠等（如有）將全部自動轉移至新卡。3個月的通知期過後，舊八達通卡將會失效。

Q：點換新卡？

A：先分辨所持有的八達通類別（不記名八達通／個人八達通／銷售版八達通），再前往指定地點更換新卡。

（截圖自八達通網頁）

1. 不記名八達通

— 如果想把需要更換的八達通轉移至實體八達通，可前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站、港鐵客務中心（包括輕鐵客務中心）、指定九巴客務中心或指定新渡輪顧客及八達通服務站進行更換。

— iPhone 或 Apple Watch、華為和 Samsung 流動裝置的客戶，可把需要更換的實體八達通分別轉移成為iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通及Smart Octopus in Samsung Pay。

2. 個人八達通

— 如果想把需要更換的八達通轉移至實體八達通，可在八達通網站進行登記。待收到新卡後，須攜同新、舊兩張卡前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站、指定九巴客務中心或指定新渡輪顧客及八達通服務站進行更換。

— iPhone 或 Apple Watch、華為和 Samsung 流動裝置的客戶，可把需要更換的實體八達通分別轉移成為 iPhone 或 Apple Watch 內的八達通、Huawei Pay 八達通及 Smart Octopus in Samsung Pay。

（截圖自八達通網頁）

3. 銷售版八達通（適用於特別版／限量版八達通卡、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾）

— 可攜同新、舊的八達通前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站進行更換。



