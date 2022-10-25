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25/10/2022

人工趨勢｜2022年薪酬趨勢調查出爐！中小企加薪幅度跑嬴大公司、IT業？2023年平均加薪幅度咁多%！咩行業最吃香？

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Text: Christy Yiu

　　一年容易又年尾！各位打工仔除了要為年尾花紅拼搏，亦是時候檢視一下自己的人工有否追上薪酬趨勢！香港人力資源管理學會近日就公布了最新出爐的「2022 年薪酬趨勢調查」結果，發現本港打工仔的平均加薪幅度為3.5%，創疫情以來新高！至於不同工種表現如何？下年預計的加幅又會是多少？即睇！

 

細公司加薪最多，高達3.9%！

 

　　香港人力資源管理學會於今年1月至9月期間進行了「2022 年薪酬趨勢調查」，當中一共訪問了178間機構及企業，分別來自 12 個不同行業，涵蓋逾 12萬名全職受薪僱員。結果發現，多達96%的機構於本年有加薪，當中小型企業（不足 500名員工）平均加薪幅度最高，平均高達3.9%！而中型企業（500 至1000名員工）平均加薪為3.6%，大型企業（多於1000名員工）的平均加薪最少，只得3.4%。

 

 

IT業繼續成大嬴家？

 

　　就不同行業而言，「電訊、多媒體及資訊科技業」、「銀行及金融服務業」及「會計、專業及商業服務業」的加薪幅度最大，高達9.8；而社會服務、非政府組織、慈善機構等加薪幅度則為最低，只有2.5%。至於醫療業、製造及貿易業的加薪幅度亦不似預期，只有2.9%。

 

　　那麼企業究竟是根據甚麼因素決定薪酬調整幅度？調查收集了不同企業的意見，並整合出三大決定性因素。「業績表現」今年繼續位列首位，而「市場／競爭對⼿的薪酬調整幅度」則較往年上升一位，排名第二，而「僱員個人表現」繼續位列第三名。

 

　　人工加幅不似預期，打工仔自然希望轉工！不過人人都都想轉行，究竟轉哪一行才最吃香？學會會長孔于人表示，現今社會依賴「自動化」處理事務，IT、數碼科技相關的行業會比較吃香；同時精算、生物科技等行業由於需要極高的專業知識，所以亦是較為高人工的行之一。

 

2023年最吃香職業：

 

1.    多媒體

2.    數碼轉移

3.    IT

4.    精算

5.    生物科技

 

2023年平均加薪幅度3.6%！

 

　　暫時未打算轉行的你，最想知一定是下年加幾多人工！是次接受調查的178問企業中，有117間提供了2023年薪金調整預測，其中 68%機構表示將於明年為僱員加薪；12%機構預期會凍薪，餘下的 20%機構未決定來年會否調整薪酬。調查顯示，展望 2023 年平均加薪幅度為 3.6%，咁多位打工仔又點睇？

 

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