提防騙子！拆解4大最新詐騙技倆！購物網買手圈套、零風險高回報投資騙局？同場推介：一按即Check「防騙視伏器」

正所謂「騙徒手法層出不窮」，由近年網騙案件愈見愈多，不慎墮入陷阱，被騙徒騙走大量金錢的案例更是屢見不鮮！近日警方指出，今年頭三季共接獲超過19,000宗詐騙個案，按年大增4成！究竟如何才可以精明避免墮入騙案陷阱？反詐騙協調中心（ADCC）最近就推出宣傳片，為大家拆解最新4大騙案套路，即睇！

【最新詐騙技倆】1. 電話騙案：公安來電靠嚇！

在收到不明來電時，謹記要小心！不少騙徒都會在電話中假扮內地執法人員，聲稱受害人在內地犯法，要求受害人支付金錢作保證金，或交出網上銀行賬戶號碼及密碼作調查之用，並威脅受害人，若拒絕合作，便會作出拘捕，令受害人因一時驚慌誤中陷阱！

（影片截圖）

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【最新詐騙技倆】2. 求職騙案：高薪刷單圈套！

疫下搵工難上加難，有騙徒會利用「高薪厚職」、「無需經驗」、「彈性工作」等字眼作招徠，透過社交媒體發放招聘廣告，聲稱只要在購物網站將貨品放入購物車截圖，然後將截圖發給騙徒，再將購物金額轉賬到騙徒提供的個人銀行賬戶，就可以賺取佣金並獲退回購物金額！為免受害人懷疑，騙徒會在起初的交易兌現承諾，把佣金和購物金額轉賬到受害人手上，但最後騙徒會指示受害人執行大額刷單任務，當受害人墊支大筆購物款項後，便會逃之夭夭，令受害人損失大量金錢！

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【最新詐騙技倆】3. 網戀騙案：假扮俊男美女！

網戀騙案絕對是近年最常見的網騙之一！騙徒會在社交媒體中扮成俊男美女結識受害人，然後對受害人噓寒問暖，務求快快與受害人成為「情侣」！發展成網上情侣後，騙徒會以不同藉口向受害人索取金錢，例如送名貴禮物給受害人但需要繳交關稅、家人身患絕症需要醫藥費、自己出現財務危機急需現金週轉等。警察臨床心理學家胡展鵬早前更指出，騙徒更會訛稱自己為專業人士、軍人、甚至皇室貴族，連英國哈里王子都曾被「擺上枱」！

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【最新詐騙技倆】4. 投資騙案：零風險，高回報？

在投資騙案中，騙徒都會自稱成投資達人，透過社交媒體結識受害人，然後向受害人推介虛假投資APP，聲稱自己掌握程式的升跌規律，或有內幕消息，受害人只要跟隨騙徒提供的貼士在程式內投資，就會有所斬獲！和其他騙案一樣，騙徒在初期會把利潤轉賬至受害人銀行戶口，引受害人上檔，但當受害人最後想取回累積的投資本金和利潤時，卻$1元都拿不出來！

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同場推介：一按即Check！防騙視伏器

大家在收到可疑來電或訊息時，不妨參考政府早前推出的一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，只需在網站輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，即可評估詐騙及網絡安全風險！不過除了靠網絡資源，大家平日亦要從自身出發，收到可疑訊息時，記得先停一停，諗一諗！

防騙視伏器：按此