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08/11/2022

WhatsApp 最新社群功能登陸香港！增對話中投票／最多32人視像通話4大新功能

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Text: Louise Yuen

　　每個人手機上都有數不盡的 WhatsApp 通訊群組，用來與家人、朋友、公司同事、工作伙伴等聯絡，但有時群組訊息太多，一不留神便會發生「send 錯訊息覆錯 group」的尷尬情況。為了方便大家處理不同群組的對話，WhatsApp 日前推出全新「Communities 社群」功能；同時增設多個 WhatsApp 新功能如對話中投票、進行多達 32 人視像會議等，預計 Android 及 IOS 用户將於未來數星期能陸續使用。

 

WhatsApp 新功能 01｜社群

 

　　WhatsApp 於 4 月發佈的「Communities 社群」新功能正式登陸香港喇！用戶只要點擊對話上方或下方的最新「社群」分頁，便可建立新社群或加入現有群組。社群成員能輕易轉換不同群組而即時獲取所需資訊，社群管理員亦可以以公告形式向成員分享重要消息，為鄰里、學校、辦公室、非營利組織等團體提供統一的溝通渠道，方便大家管理不同群組的內部對話和籌備活動。

 

 

下一頁：更多 WhatsApp 新功能

 

 

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