VPN推薦 2022｜消委會15款收費VPN評測：只有這款獲5星評分！邊3個會外洩用戶私隱？（附詳細評分名單）

愈來愈多人用 VPN 上網，全因透過加密數據可更保障個人私隱，或者能翻越地區限制，觀看 Netflix﹑Disney+ 於不同地區的限定影集。消委會近日測試了 15 款收費版 VPN，其中人氣 Proton VPN Plus 是唯一一款獲 5 星評分， 使用方便度、網絡安全都攞滿分，另外只得 3.5 評分的 3 款 VPN 竟會外洩用戶資料至第三方網站！即睇消委會最新收費 VPN 推薦。

消委會收費VPN評測 1｜Proton VPN Plus獲5星推介 方便度、網絡安全攞滿分

平均每月費用：US$5.99 (約HK$46.7)

為人熟悉的 Proton VPN Plus 於消委會收費 VPN 評測中是唯一獲 5 星的 VPN ，不論是使用方便度、網絡安全、私隱等都表現不俗，單計上網速度，以 VPN 上網的上下載速度能維持原有的 60% 以上，而且沒有將任何用戶資料傳送至第三方網站，對用戶私隱保障佳。另外 Proton VPN Plus 在 Andriod、iOS 等不同操作系統下使用都很方便，唯一缺點是於 Mac 電腦建立 VPN 時連線需時較長，Mac 機用戶要留意。

上網速度：⚫⚫⚫⚫◐

功能：⚫⚫⚫⚫◐

使用方便程度：⚫⚫⚫⚫⚫

資源佔用：⚫⚫⚫⚫⚫

網絡安全：⚫⚫⚫⚫⚫

私隱：⚫⚫⚫⚫⚫

消委會總評分：5 星

Proton VPN Plus

網址：https://protonvpn.com/

Proton VPN Plus

消委會收費VPN評測 2｜NordVPN網速快、跨地域限制表現不俗

平均每月費用 US$5.89 (約HK$45.9)

獲 4.5 星的 NordVPN 上網的速度比 Proton VPN Plus 更快，上下載速度維持原有的 70% 以上，而且跨地域限制表現不俗，用戶不論身處本地或外地，也能瀏覽不同國家的網頁或觀看串流影片，最適合 Netflix、Disney＋劇迷觀看不同地區的限定影集。消委會亦提到，NordVPN 於Windows 電腦使用 VPN 時，佔用記憶體相對較多。

上網速度：⚫⚫⚫⚫⚫

功能：⚫⚫⚫⚫⚫

使用方便程度：⚫⚫⚫⚫◐

資源佔用：⚫⚫⚫⚫⚫

網絡安全：⚫⚫⚫⚫⚫

私隱：⚫⚫⚫◐

消委會總評分：4.5 星

NordVPN

網址：https://nordvpn.com/zh-tw/

NordVPN

消委會收費VPN評測 3｜ExpressVPN 同樣上網速度取勝

平均每月費用 US$8.32 (約HK$64.9)

同樣以上網速度取勝的 ExpressVPN， 透過 VPN 上網的上載速度只較原有的下降了24%，而且跨地域限制亦表現不錯，身處本地或外地也可瀏覽不同國家的網頁或觀看串流影片。VPN 使用亦算方便方便，於 4 個操作系統下都不會彈出要求用戶為應用程式評分的對話框，只是 iOS 操作系統配備的功能較少，稍為扣分。

上網速度：⚫⚫⚫⚫⚫

功能：⚫⚫⚫⚫◐

使用方便程度：⚫⚫⚫⚫◐

資源佔用：⚫⚫⚫⚫⚫

網絡安全：⚫⚫⚫⚫⚫

私隱：⚫⚫⚫◐

消委會總評分：4.5 星

ExpressVPN

網址：www.expressvpn.com/

ExpressVPN

消委會收費VPN評測 4｜Private Internet Access (PIA) VPN網絡安全佳但網速慢

平均每月費用：US$3.33 (約HK$26.0)

Private Internet Access 的使用方便，尤其在 Andriod 及 iOS 操作系統下表現最為出色，同時沒有將任何用戶資料傳送至第三方網站， 用戶私隱保障較佳。不過消委會發現 Private Internet Access 的上網速度很慢，下載速度只達原有的18%，如身處外地時，甚至未能跨地域瀏覽自己國家的部分網頁內容，表現較差。

上網速度：⚫⚫

功能：⚫⚫⚫⚫◐

使用方便程度：⚫⚫⚫⚫⚫

資源佔用：⚫⚫⚫⚫⚫

網絡安全：⚫⚫⚫⚫⚫

私隱：⚫⚫⚫⚫⚫

消委會總評分：4.5 星

Private Internet Access (PIA) VPN

網址：www.privateinternetaccess.com

Private Internet Access

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