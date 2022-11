啡迷留意！36間咖啡店推「重用杯借還計劃」！借杯買咖啡享折扣優惠，港九新界都有！一文睇清咖啡店名單+參加方法

身為打工仔,每日一杯咖啡已是閒事,但大家有沒有想過,買咖啡也可以買得環保兼有折扣?綠色和平聯同本地初創公司大推「重用杯借還計劃」,與36間咖啡店合作推出咖啡杯借還系統,在借還重用杯的同時,更可享優惠!即睇詳情!

「重用杯借還計劃」的使用方法十分簡單,只需下載「#ch00ze」手機應用程式,輸入簡單個人資料,並連結信用卡作逾期還杯按金用途,然後到參與計劃的咖啡店展示QR Code,店員便會以重用杯為你送上飲品!大家只需於借杯 7日內於任何一間合作咖啡店歸還便可,達至社區資源共享!

為鼓勵大家多參與計劃,綠色和平近日推出推出「畀個五嚟 Give Me Five | 畀個五你 Gift You $5 」推廣活動,大家每借用 1次重用杯買飲品,即送你$5優惠,對於一杯四十多元的咖啡多來,五元或可足以讓大家加大、加shot或是轉燕麥奶啦!

即睇「重用杯借還計劃」參加方法:

1. 下載 ch00ze APP,登記個人資料。

2. 購買飲品時,向咖啡店店員展示QR Code。

3. 借杯7日內於任何一間合作咖啡店歸還。

