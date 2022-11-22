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22/11/2022

你對工作的熱情有無減退？台灣調查：15個行業「熱情消耗」年齡大公開！運動員最Keep到團火？邊份工21歲就出現職業倦怠？

#打工仔 #辦公室貼士 #心理情緒 #職場倦怠 #台灣調查 #最新調查 #職場 #工作熱情
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　無論愛情或工作，熱情都是消耗品。各位打工仔，你的熱情被工作消耗淨盡了嗎？台灣線上教育平台「讓狂人飛」曾探討各行業失去工作熱情的歲數，結果發現大部分人在30歲左右便開始對工作抱有消極情緒！把工作熱情完全消耗掉的所需平均時間僅5.5年！想知從事哪個行業的人最快失去熱情？哪個又最持久？即睇！

 

（圖源：unsplash）

 

台灣調查：各行各業在哪個歲數開始失去熱情？

 

1.    運動體育業（38歲）

2.    營建業（38歲）

3.    批發、零售、電商業（33歲）

4.    資料軟體業（33歲）

5.    農、林、漁、牧、礦業（32.5歲）

6.    運輸、倉儲、製造業（31歲）

7.    能源業（31歲）

8.    休閒、觀光、娛樂業（31歲）

9.    科技製造業（31歲）

10.    金融及保險業（30歲）

11.    社會工作服務業（29歲）

12.    出版、影音、媒體、傳播行銷（28歲）

13.    美術、藝術、文創業（26歲）

14.    醫療照護、生技業（26歲）

15.    教育與學術研究（21歲）

 

愈需要熱情，愈早出現倦怠感？

 

　　根據「讓狂人飛」的調查結果，在15個行業中，「營建業」和「運動體育業」最遲令人失去熱情，平均為38歲！而最早令人失去工作熱情的行業則是「教育與學術研究」，平均為21歲，似乎是剛畢業入職就馬上失去熱情了！

 

　　其他在30歲或以前已令人失去工作熱情的行業還包括「金融及保險業」（30歲）、「社會工作服務業」（29歲）、「出版、影音、媒體、傳播行銷」（28歲）、「美術、藝術、文創業」（26歲）和「醫療照護、生技業」（26歲），基本上都是很需要抱有熱情才會有動力愈做愈好的工作。

 

　　調查結果一出，當然引發不少網民熱烈討論，有人認為報告的樣本人數不足，也有人留言指「藝術文創能撐到26歲？真是好消息！」、「怎麼沒有其他職業？」、「根本就是金錢多少決定工作熱情的持久度！」

 

　　如果香港進行類似的調查研究，大家覺得會得出甚麼樣的結果？

 

Read More：職場都有更年期？常見症狀：容易心浮氣躁！沒被升職加薪！幾歲最高危？可以點應對？

 

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