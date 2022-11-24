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24/11/2022

港人社交媒體使用習慣調查大公開！幾多歲以上最愛用FB？竟然鍾意睇字多過影片？邊種內容形式更受歡迎？

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Text: Louise Yuen

　　都市人經常機不離手，一有空檔便不自覺地拿出手機不停看，每日花費不少時間在各個社交媒體平台上。本地大數據分析公司源大數據早前就公布《香港社交媒體使用習慣及發展期望2023》市場調查報告，比較港人常用的Facebook、Instagram及YouTube，發現逾93%年輕人都喜歡用Instagram，30至60歲人士則偏好用Facebook。單計內容形式的話，逾九成人愛睇圖，直播則排包尾。


30+歲人士愛用FB！負評最多竟是YouTube


　　報告指，約8成受訪者每天都會使用Facebook、Instagram及YouTube，使用時間普遍少於3小時。當中最受香港年輕人歡迎的是Instagram，超過98%的30歲以下受訪者每天均會使用；年長人士則偏好Facebook，每天使用率約93% 。而YouTube在兩個年齡層的使用率雖然較為平均，介乎於70至80%，不過比起 Facebook和Instagram，用家對YouTube 的相關討論較負面，原因主要與廣告數量與用戶體驗有關。

 


下一頁︰逾9成人愛睇圖Post！

 

 

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