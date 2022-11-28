  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/11/2022

2022年全球大學畢業生就業能力排名！香港4間大學排名全跌？香港最高排名係呢間！

#打工仔 #全球 #排名 #排行榜 #大學 #畢業生 #僱主 #泰晤士高等教育 #麻省理工 #加州理工學院 #哈佛大學 #劍橋大學 #史丹福大學 #香港科技大學 #香港大學 #香港中文大學 #香港理工大學 #就業能力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　每一個僱主都想請一個能力好的員工，他們聘請大學畢業生很多時都會考慮甚麼呢？相信就業後的能力都是其中一個考慮因素。最近《泰晤士高等教育》（THE）公布了2022年全球大學畢業生就業能力排名，到底在僱主心目中，香港哪一間大學的畢業生就業能力最高呢？


　　英國出版的《泰晤士高等教育》（THE）早前公布了2022年全球大學畢業生就業能力排名，僱主就以畢業生就業能力投票，一共有44個地方的250間大學。首2名分別為美國的麻省理工、美國的加州理工學院、美國的哈佛大學、英國的劍橋大學及美國的史丹福大學。


2022年全球大學畢業生就業能力排名（圖片來源：UNSPLASH）


2022年全球大學畢業生就業能力排名（圖片來源：UNSPLASH）


　　在亞洲方面，排名最高為日本的東京大學，排名第7；新加坡國立大學則排名第8；內地的北京大學為第14名。


　　而香港方面，大學畢業生就業能力排名排名最高為第30名的香港科技大學，但較上年排名跌7位；香港大學排名47位，跌2位；中文大學為94位，跌2位；香港理工大學排名133，跌4位。


香港科技大學（圖片來源：香港科技大學）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #全球 #排名 #排行榜 #大學 #畢業生 #僱主 #泰晤士高等教育 #麻省理工 #加州理工學院 #哈佛大學 #劍橋大學 #史丹福大學 #香港科技大學 #香港大學 #香港中文大學 #香港理工大學 #就業能力

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk