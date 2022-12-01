  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/12/2022

江澤民逝世｜怒斥香港記者「Too simple」！被亞視誤報死訊！江澤民與香港的4件事，你知道多少？

#江澤民 #香港回歸 #共產黨 #中國領導人 #解放軍 #中華人民共和國香港特別行政區 #名人 #前國家主席 #香港 #一國兩制 #三個代表
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　前國家主席江澤民昨午在上海病逝，終年96歲。中共中央委員會、國務院等昨發出「告全黨全軍全國各族人民書」，指江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，在上海搶救無效逝世；又提到江澤民是中國共產黨、解放軍、中國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人，也是「三個代表」重要思想的主要創立者，他一直堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，其逝世對全國是不可估量的損失。

 

前國家主席江澤民2022年11月30日於上海病逝，終年96歲。

 

　　雖然江澤民早於2002年卸任中共總書記、2005年退任中央軍委主席，但一舉一動仍備受矚目，尤其是他近年屢傳身體欠佳，最後一次亮相已是2019年國慶70周年大會，在攙扶下與習近平、胡錦濤前往天安門城樓觀看閱兵儀式，當時已再度引起外界關注他的健康狀況！回顧江澤民主政的十三年，期間最令他驕傲的是，以國家主席的身分見證香港回歸，宣布中華人民共和國香港特別行政區成立。江澤民與香港淵源深厚，以下關於江澤民與香港的4件事，你知道多少？

 

【江澤民逝世】1. 亞視誤報江澤民死訊

 

　　必須要提的第一件事，就是亞洲電視曾於2011年7月6日誤報江澤民死訊。當時亞視在未有官方或江澤民親人證實下，搶先獨家報道江澤民死於肝腫瘤，更將台徽一度轉為灰色，翌日遭新華社發稿駁斥稱是謠言，中聯辦事後亦批評亞視嚴重違反新聞職業操守，對此表示極大憤慨，同日亞視撤回有關報道並發聲明致歉。

 

　　「誤報江澤民死訊」事件發生後，廣管局共接獲45宗不滿亞視的投訴，考慮證據後裁定亞視違反《電視節目守則》，罰款30萬元。

 

【江澤民逝世】2. 回歸前夕親筆題「香港明天更好」

 

　　在香港回歸前夕（1997年6月18日），時任國家主席江澤民曾親筆題字「香港明天更好」，表達對香港的祝福和期許。至今歷任行政長官都將這幅題字置於禮賓府大廳。

 

（圖源：Ken Marshall／flickr

 

【江澤民逝世】3. 斥香港記者提問「幼稚」

 

　　再數江澤民讓香港人印象深刻的另一件事，就是2000年董建華上京述職時，香港記者張寶華追問中央是否「欽點」董建華連任，江澤民主動走近並怒斥「Too simple, sometimes naive」（「太簡單，有時幼稚無知」），最後更直接用一句「I am angry」來表達自己的憤怒。

 

【江澤民逝世】4. 曾4次訪港

 

　　江澤民與香港淵源深厚，任內曾4次訪港，期間更以廣東話與市民親切交談。第一次是1997年7月1日，江澤民以中共總書記、國家主席身分來港見證主權移交，同時出席香港特區成立慶典。第二次是香港回歸一周年，即1998年，當時香港正遭遇亞洲金融風暴衝擊，江澤民讚揚特區政府施政有方，穩健處理內外事務，特別在抵禦亞洲金融風暴對香港的衝擊卓有成效，並鼓勵香港一定能夠渡過這個難關。

 

　　江澤民第三次和第四次訪港，分別在2001年和2002年，先是出席在香港舉行的「財富全球論壇」，後是主持慶祝香港回歸五周年暨特區第二屆政府就職典禮。江澤民在典禮上致辭指，香港「一國兩制」、「港人治港」、高度自治全面落實，證明「一國兩制」完全行得通，特區政府具有駕馭複雜局勢的智慧和能力，香港人是完全能夠治理好香港。

 

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#江澤民 #香港回歸 #共產黨 #中國領導人 #解放軍 #中華人民共和國香港特別行政區 #名人 #前國家主席 #香港 #一國兩制 #三個代表

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk