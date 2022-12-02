外籍人士最適合居住城市排名！新加坡入十大？香港差啲包尾？物價高、薪酬低？外籍人士讚香港呢兩方面好！

不少人為了體驗其他地方的生活文化或為了工作，都會搬到其他國家的城市居住。而在香港，都常常會看到很多外國人在這裏落地生根，但到底在外籍人士的眼中，香港這個地方適合他們居住嗎？最近，旅居海外網站InterNations公布了2022最適合外籍人士居住城市排名，香港排名到底是多少呢？

旅居海外網站InterNations最近公布了一項調查結果，找出外籍人士眼中的最適合居住的海外城市，是次調查訪問了11,970 名居住在181個地方的外籍人士，由生活質素、住屋問題、語言等方面，綜合了50個評價最好和最差的城市。一齊看看城市排名吧！

最適合外籍人士居住城市第1至25名

1. 瓦倫西亞

2. 杜拜

3. 墨西哥城

4. 里斯本

5. 馬德里

6. 曼谷

7. 巴塞爾

8. 墨爾本

9. 阿布扎比

10. 新加坡

11. 塔林

12. 邁阿密

13. 悉尼

14. 巴塞隆拿

15. 內羅比

16. 紐約

17. 哥本哈根

18. 洛桑市

19. 多倫多

20. 蘇黎世

21. 布拉格

22. 吉隆坡

23. 馬斯喀特

24. 多哈

25. 布魯塞爾

瓦倫西亞（圖片來源：UNSPLASH）

最適合外籍人士居住城市的首3名分別為西班牙的瓦倫西亞、杜拜及墨西哥城。在他們眼中，第1名的瓦倫西亞是一個宜居、友好及自己負擔得起的地方，認為生活成本及社交生活都很好，而唯一不好的一點是外籍人士對當地就業市場評價十分負面。

外籍人士認為杜拜是一個非常適合工作和生活的地方；而墨西哥城則是負擔得起、便利，但他們對安全與保障方面等感到不滿意。

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