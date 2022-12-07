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07/12/2022

Google香港2022年度16個熱搜榜出爐！必睇估佢唔到熱搜頭條／財經話題／電影／景點／食材／節目！娛樂名人榜MIRROR不入十大？熱搜酒店竟然係呢間！（附詳細排名）

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Text: Sammy Leung

　　到了2022年12月，又是時候看看2022年香港人關心的話題。今次Google公布了香港 2022 年度17個搜尋排行榜，當中包括：「熱搜關鍵字」、「熱搜頭條」、「熱搜酒店」、「熱搜娛樂名人」及「熱搜電影」等。今次就一齊看看今年香港人最關心甚麼吧！

即睇熱搜關鍵字

即睇熱搜頭條

即睇熱搜話題人物

即睇熱搜財經話題

即睇熱搜娛樂名人

即睇熱搜電影

即睇熱搜節目

即睇熱搜本地熱點及活動

即睇熱搜景點

即睇熱搜酒店

即睇熱搜遊戲攻略

即睇熱搜意思

即睇熱搜英譯中

即睇熱搜中譯英

即睇熱搜食譜

即睇熱搜食材

 

（圖片來源：unsplash）

 

Google 香港 2022 年度熱搜關鍵字

 

　　今年Google 香港 2022 年度熱搜關鍵字分別為疫苗預約、強制檢測及iPhone 14。相信因為新冠肺炎，所以令到疫苗預約及強制檢測成為香港人常常搜尋的詞語。

 

1.    疫苗預約

2.    強制檢測

3.    iPhone 14

4.    烏克蘭

5.    安倍晉三

6.    URBTIX

7.    MIRROR 演唱會

8.    美麗戰場

9.    快速測試

10.    李家超

 

下一頁：Google 香港 2022 年度熱搜頭條

 

 

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